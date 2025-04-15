İYİ Parti'de İstifa: Belediye Başkanı Ayrılığı Duyurdu

İYİ Partili Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karabatı, "Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de İstifa: Belediye Başkanı Ayrılığı Duyurdu

Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den aday olarak Karacabey Belediye Başkanı seçilen Fatih Fatih Karabatı, partisinden istifasını duyurdu.

Karabatı yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karacabey'e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim. Geldiğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.

Karacabey'e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim."

Kaynak: DHA

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