Öğrencileri barınma krizi bekliyor... CHP'li Sümer: TOKİ öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak yurtlar yapamayacaksa ne işe yarıyor?

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerinin yaşayacağı yurt ve barınma ihtiyacı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sümer, “AKP İktidarı gençliği sokakta bırakmıştır” dedi.

21 YILDIR YURT SORUNUNU ÇÖZEMEYEN İKTİDAR

Sümer, öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için acil adım atılması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Her sene üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra gençlerimizin konaklama sorunu ortaya çıkıyor. Sınava giren öğrencisi sayısı belli. Kazanan sayısı belli. İhtiyaç olan yurt sayısı belli. Ama iktidar ne hikmetse bu sorunu çözmüyor. Oysa inşaatı, rantı ve beton ekonomisini çok sevmesine rağmen iş öğrenci yurtlarına gelince basireti bağlanmış bir yönetim anlayışı ortaya çıkıyor. Şimdiden uyarıyoruz bir ay sonra gençlerimizin mağduriyet yaşamaması için acilen gerekli adımlar atılmalıdır.”

ÖZEL ÖĞRENCİ YURTLARI ATEŞ PAHASI

CHP’li Sümer, “Özellikle büyük şehirlerdeki özel öğrenci yurtları yanına yanaşılacak gibi değil. Ortalama bir yurdun 2 kişilik odası 200 Bin Türk Lirasından başlıyor. Orta gelir düzeyine sahip aileler bu ücretleri nasıl karşılayacak?” diye sordu.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yurt yapmakla ilgili bir sıkıntısının olmaması gerekiyor” diyen Sümer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhtiyaç neyse onu çok kısa bir sürede tamamlaması gerekiyor. İktidarın muktedir yetkilileri her konuşmalarında biz geldik her şehre bir üniversite açtık diyorlar. O zaman her şehirde öğrencileri barındıracak yurtları da yapmalısınız. Bu durumun ekonomiyle bir alakası olmamalı. Bir kişi onlarca saray yapıp, gençlerimize sokak banklarını reva gören bu anlayış, kabul edilemez.”

TOKİ ÖĞRENCİYE YURT YAPMAYACAKSA NE İŞE YARIYOR

Soruna dair çözüm yolunu da gösteren Orhan Sümer, “İktidarın elinde dünyanın en çok kamu ihalesini alan yandaş 5 tane şirket bulunuyor. Bu şirketlerin borçlarının silinmesini, rant üzerinden kurulan düzeni artık tüm Türkiye biliyor. Yani yurt yapımı iktidar için zor bir iş değil. Hatta iktidarın bu 5’li yandaş şirketlere de ihtiyacı yok. TOKİ gibi bir kurum her şehirde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak modern yurtlar yapamayacaksa ne işe yarıyor? Bir kere de dere yatağını apartman değil, ihtiyaca göre öğrenci yurtları TOKİ eliyle yapılsın” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem