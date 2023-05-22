Oğan'ın kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı desteklemesi sonrası yaptığı açıklamada, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli" ifadelerini kullandı.

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Oğan'ın kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: 'Kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli'

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5 oy olarak ikinci tur seçiminin kilit ismi haline gelen ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, ikinci tur seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. 

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KILIÇDAROĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Oğan'ın kararı sonrası Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. 

"Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

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seçim 2023 Kemal Kılıçdaroğlu
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