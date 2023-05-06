Nuriye Gülmen’in de aralarında olduğu 120 gözaltı, 40 tutuklamaya sebep olmuştu: Delil sayılan dijital boş çıktı!

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelenmesi için bağımsız adli bilişim uzmanına gönderdiği ve birçok davaya delil olarak giren dijitalin içeriğinde, iddianamelerde suçlama konusu yapılan 'örgütsel yazışmaların' yer almadığı ortaya çıktı. Bu dijital nedeniyle şimdiye kadar en az 120 kişi gözaltına alındı, 40 kişi tutuklu yargılandı.

GÜLMEN’İN DAVASINDA İNCELEME TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; DHKP-C örgütünün merkez komitesiyle örgüt üyelerinin yazışmalarının yer aldığı iddia edilen dijital, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra "İşimi geri istiyorum" diyerek ölüm orucu eylemi yapan ve tutuklu yargılanan akademisyen Nuriye Gülmen'e İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 10 yıl hapis cezasının da gerekçesiydi. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, Gülmen'in avukatlarının "Dijital incelensin" talebini kabul etmedi.

ATK TESPİT EDEMEDİ

Dijital, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir DHKP-C davasına da delil olarak girdi. Mahkeme, dijitalin incelenmesi talebini kabul etti ve önce Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderdi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda herhangi bir örgütsel yazışmanın tespit edilemediği belirtildi.

BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ, ‘BOŞ’ ÇIKTI

ATK'den gelen raporun ardından mahkeme dijitallerin bağımsız bir adli bilişim uzmanına inceletilmesine karar verdi. Adli bilişim uzmanından mahkemeye gönderilen bilirkişi raporunda, iddianamelerde suçlama konusu yapılan örgütsel yazışmaların yer almadığı şu ifadelerle belirtildi:

"İddianame içerisinde bulunan yazışma içerikleri ve imajlar üzerinde oynama olup olmadığı tarafımca incelenmiş olup, iddianame içerisinde geçen mesajlaşma içerikleri tespit edilememiştir. Ayrıca imajlar üzerinde yapmış olduğum timeline (zaman çizgisi) ve bütünlük analizlerinde söz konusu veriler üzerinde oynama veya materyale ekleme çıkarma işleminin yapılmadığı tespit edilmiştir."

HALA TUTUKLU OLANLAR VAR

İçeriğinde DHKP-C örgütünün merkez komitesiyle yazışmaların olduğu ileri sürülen ve 'boş' çıkan dijital nedeniyle en az 120 kişi gözaltına alındı, 40 kişi tutuklu yargılandı, aralarında akademisyen Nuriye Gülmen'in de olduğu bir kısım sanık hala tutuklu.

ÖĞRETMENDİ, MEMURİYETTEN UZAKLAŞTIRILDI

Dijital nedeniyle yargılananlardan biri de Pelin Akbaş Yeşil oldu. Yeşil, hakkında dava açılmadan önce depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'da öğretmenlik yapıyordu. Yeşil, boş çıkan dijitaldeki 'örgütsel yazışmaların' delil gösterildiği davada yargılandığı için memuriyetten uzaklaştırıldı.

AVUKATLIK RUHSATI İPTAL EDİLDİ

Aynı dijitalin delil gösterildiği bir davada yargılanan Sinan Bin ise stajını tamamladıktan sonra başvurduğu avukatlık ruhsatını alamadı. Baro, daha sonra Bin'e ruhsatını verdi. Ancak Bin'in ruhsatı, yargılandığı dava gerekçe gösterilerek idare mahkemesi tarafından iptal edildi.

Ayrıca, 'örgütsel yazışmaların' yer aldığı öne sürülen dijitalle ilgili emniyet güçleri tarafından düzenlenen imaj raporunun, ele geçirilme tarihinden bir gün önce düzenlendiği de ortaya çıktı.

'SAHTE DİYORDUK, HİÇ YOKMUŞ'

Akademisyen Nuriye Gülmen, avukat Sinan Bin ve öğretmen Pelin Akbaş'ın avukatı Oğuzhan Topalkara, dijitalin ATK'nin ardından bağımsız bilirkişi tarafından da 'boş' bulunmasını değerlendirdi. "Örnekler ve mağduriyetler saymakla bitecek gibi değil" diyen Topalkara, geçmişte iddianamelerde yer alan 'örgütsel yazışmaların' dosyaya sonradan eklendiğini, sahte olduğunu iddia ettiklerini ancak gelen raporlarla söz konusu yazışmaların aslında hiç olmadığının ortaya çıktığını vurguladı.

'DEVLET MAĞDURİYETLERİ GİDERMEK ÜZERE ADIM ATMALI'

Topalkara ayrıca, "Adli Tıp ve bağımsız bilirkişi raporları ile bu dijitalin ne idüğü belirsiz polis tutanakları dışında bir şey olmadığı ortaya çıkmıştır. Verilen tüm mahkumiyet kararları bozulmalı, süren yargılamalarda beraat kararı çıkmalı, tutuklular serbest bırakılmalı ve devlet mağdur ettiklerinin mağduriyetlerini gidermek üzere adım atmalı" dedi.