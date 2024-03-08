Hablemitoğlu suikastı davasında neler oluyor? 'Fethullah Gülen de Tahliye Olurdu'

Akademisyen Yazar Necip Hablemitoğlu suikastı davasında Hablemitoğlu Ailesi’nin avukatı Ersan Barkın, “Son taleplerimdir” diyerek AYM Üyesi İrfan Fidan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Calışkan ile FETÖ’nün eski emniyet imamı Kemalettin Özdemir’in tanık olarak dinlenmesini isterken, merhum Hablemitoğlu’nun katledilmeden iki gün öncesine ait HTS kayıtlarının çıkarılarak kimlerle görüştüğünün belirlenmesini de istedi. Bu arada Savcı Zafer Ergün, Hablemitoğlu’nun Eskişehir’deki konferans görüntülerinin Adli Emanet’te bulunduğunu açıkladı.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugünkü son celsesinde sanıklar ve avukatların tanık beyanları, gelen belgelere diyecekleri ve talepleri alındı.

"FETHULLAH GÜLEN DE TAHLİYE EDİLİRDİ"

Gazeteci Müyesser Yıldız'ın haberine göre; tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır, tutuksuz sanıklar Leven Göktaş, Tarkan Mumcuğlu, Fikret Emek, Mehmet Narin ile Aydın Köstem’in salonda hazır bulunduğu, başka suçtan hükümlü Enver Altaylı’nın ise cezaevinden SEGBİS’le bağlandıği duruşmada ilk sözü alan Hablemitoğlu Ailesi’nin Avukatı Ersan Barkın, Hablemitoğlu’nun daha 1998’de Gülen hareketinin nereye evrileceğini, ölümü halinde varislerinin kim olacağını yazdığını, Türkiye’nin ise bunları 15 Temmuz’da yaşayarak ôgrendiğini vurguladı.

Hablemitoğlu suikastının farklı farklı mecralarda, örneğin Ergenekon’da kullanıldığının, 15 Temmuz’dan sonra ise bambaşka bir hal aldığının altını çizen Av. Barkın şöyle devam etti:

“Biz tarihe tanıklık için buradayız, bizim açımızdan temel konsantrasyon verilecek karar değildir. Bu dava Necip Hablemitoğlu’nun politik ve akademik kimliğine sahip çıkılınca sona erecektir. Kimi ifadelerin geri çekilmesi, işkence iddiaları, mahkemenin ilk heyetinden kimsenin kalmaması, Savcı’nın gidip iddianame savcısının kürsüye çıkması, tüm sanıkların tahliye edilmesi; ki, eğer firari değil burada olsa, herhalde Fethullah Gülen de tahliye edilirdi. Tüm bunları yaşadık.”