AKP'yi Yeniden Refah korkusu sardı: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir'

Yerel seçimlere sayılı günler kala AKP'yi Yeniden Refah Partisi korkusu sardı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “YRP'nin kendi zaten kazanma iddiasında değil. Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür” dedi.

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AKP'yi Yeniden Refah korkusu sardı: '1 oyla kaybettiğimiz yerler olabilir'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir canlı yayında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yavuz açıklamalarından Genel Seçimlerdeki ittifak ortağı Yeniden Refah Partisi’ni eleştirerek, “YRP'nin kendi zaten kazanma iddiasında değil. Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür” diye konuştu.

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Yeniden Refah’ın AKP’ye seçimi kaybettireceğinden kaygılanan Yavuz konuya ilişkin açıklamasında, "1 oyla seçimi kaybettiğiniz ya da kazandığınız yerler olabilir. Tablo buysa her adımın her şeyin önemi yoktur diyebilir miyiz? YRP ile uzun uzun oturduk. 6 toplantı yaptık. Elbette anlaşamayabiliriz ama sonraki yıllarda Cumhur İttifak zeminini ortadan kaldıracak yaklaşımlar sergilememek gerekir. Bugün ne oluyor? CHP zihniyeti İmamoğlu ile devam ediyor. Allah’ın izniyle seçimi kazanacağız. Ama YRP'nin kendi zaten kazanma iddiasında değil. Aday çıkartması kime sorsanız AK Parti'ye zarar verir diye düşünür. Göreceksiniz Malatya'da da net bir tablonun ortada olduğunu göreceğiz” dedi.

İKİ PARTİ ARASINDA GERİLEN İPLER

Yeniden Refah Partisi, 14-28 Mayıs seçimlerinde Meclis seçimlerinde Cumhur İttifakı ile birlikte yer alırken, Cumhurbaşkanı adayı olan Genel Başkan Fatih Erbakan da adaylıktan Recep Tayyip Erdoğan lehine çekilmişti.

Yerel seçim gündemine gelindiğinde ise, Yeniden Refah ile AKP arasında yapılan görüşmeler neticesiz kalmış ve iki parti de seçimlere tüm yurtta kendi adaylarıyla girme kararı almıştı.

AKP'nin yeniden aday göstermediği birçok belediye başkanı da Yeniden Refah Partisi'nde aday olmuştu.

Yaşanan bu gelişmeler iki parti arasındaki ipleri gerdikçe germişti.

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