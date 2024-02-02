Nasuh Mahruki, Beşiktaş'ta bağımsız belediye başkan adayı olduğu açıkladı

İstanbul'da CHP'den Beşiktaş Belediye Başkan Aday Adayı olan Ali Nasuh Mahruki, aday gösterilmemesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Kendime yol gösterici olarak benimsediğim ve savunduğum Atatürk’ün mirası Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimciliği kendisine şiar edinmiş olan kurucu partimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nden Belediye Başkan Aday Adayı olmuştum" diyen Mahruki, aday belirleme sürecinde ön seçim yapılmamasını eleştirdi.

Mahruki, "CHP, 8 adayın yarıştığı Beşiktaş ilçemizde Başkan Adayını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Öncelikle parti yönetiminin tercihinin Beşiktaş ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Ancak, sayısız Beşiktaşlı hemşerilerimizden ve komşularımızdan görüyorum ve duyuyorum ki, CHP yönetiminin Beşiktaş için ön seçimsiz yapmış oldukları aday belirlemesi, halkımızın tercihini ve isteğini yansıtan bir karar olmamıştır" dedi.

Özgür Özel'in genel başkan seçildi kurultayda ön seçim sözü verildiğini söyleyen Mahruki, "Geçtiğimiz 2 ay boyunca seçime dönük çeşitli çalışmalar yaparken konuştuğum, görüştüğüm hemen hemen tüm Beşiktaşlılarımızın gözünde, Kurultay’da söylendiği gibi gerçek bir halkçı değişimin nasıl canı gönülden istendiğini gördüm. Kurultay’da söz verildiği halde önseçim veya eğilim yoklaması yapılmaması, yapılan anketlerin sonuçlarının seçmenlerle açık ve şeffaf olarak paylaşılmaması, seçilen belediye başkan adaylarının önemli bir kısmının seçmenlerin büyük çoğunluğunu mutsuz etmesi, üzerinde düşünülmesi gereken, ülkemiz ve geleceğimiz adına önemli bir konudur" ifadelerini kullandı.

Bağımsız aday olmaya karar verdiğini açıklayan Nasuh Mahruki şöyle devam etti:

'İLÇEMİZDEKİ RANT MÜCADELESİNİN AÇTIĞI YARALARI BİZZAT YAŞIYORUM'

"Bu kısa süreçte gördüğüm yakın ilginin, desteğin ve samimiyetin ötesinde, yine sizlerin ilçemize, İstanbul’a ve Türkiye’ye ilişkin derin endişelerinizi de öğrenme fırsatı buldum. Geleceğe ve siyasete karşı duyulan güvensizliği, derin kaygılarınızı hissettim. Deprem afetine karşı çaresiz bekleyişinize şahit oldum. İlçemizdeki rant mücadelesinin açtığı yaraları ve yarattığı eşitsizliği kendi gözlerimle gördüm, bizzat yaşadım, yaşıyorum. Bir Beşiktaşlı olarak, Beşiktaş’la ilgili Beşiktaşlıların tüm bu kaygılarını giderebilmek, yepyeni ve çağdaş bir Beşiktaş’ı hep birlikte hazırlamak ve geleceğe yeniden güvenle bakmayı sağlayabilmek için, sorumlu bir yurttaş olma bilinciyle ve sizlerden aldığım güç ve güvenle, Beşiktaş Belediye Başkanlığına bağımsız aday olmaya karar verdim. İçinden çıktığım değerli Beşiktaş halkı için, Beşiktaş’ı şeffaf bir yönetimle, cesaretle, örnek belediyecilik anlayışıyla yönetmek, haklı ve doğru mücadelemize devam etmek adına bu kararı aldım."

'TEKRAR CHP'YE DÖNMEYİ ARZULUYORUM'

"Başkan olmak için değil, sizlerle birlikte rol model belediyecilik için yola çıkıyoruz. Gelecek güzel günlerin nüvesini oluşturacak değişim göreceksiniz Beşiktaş'tan başlayacak. Yasal zorunluluktan dolayı, bağımsız aday olarak devam edebilmek için üzülerek Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek zorunda kalıyorum. Ancak bu ayrılık zorunlu bir geçici süreçtir ve bağımsız adaylık sürecim sona erdiğinde, elbette ki Altı Ok ilkelerinin partisi olan partime tekrar dönmeyi arzulamaktayım."

'İBB SEÇİMİNDE EKREM İMAMOĞLU İÇİN ÇALIŞACAĞIM'

"Sizlerin samimi ilgisi, güçlü desteği ve çeşitli mecralarda gösterdiği tercihi ile, Beşiktaşlıların Beşiktaş’ını, Atatürkçü ve sosyal demokrat değerlerle hep birlikte yaratmak üzere yeniden ve çok daha güçlü yola çıkıyoruz. Değerli Beşiktaşlılar, bu demokratik mücadelede, yerel seçimlerde Beşiktaş’ta oylarınıza bağımsız aday olarak talibim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ise tüm CHP'liler gibi ben de oyumu Sayın Ekrem İmamoğlu’na vereceğim ve onun kazanması için çalışacağım. Değerli Beşiktaşlılar, bu hiç kolay olmayacak. 31 Mart 2024 teki yerel seçimlerde Bağımsız Beşiktaş Belediye Başkanı olabilmem için desteğinizi bekliyor, bu kutsal ve zorlu mücadelede yanımızda olmanızı diliyorum."