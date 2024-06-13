Mustafa Balbay: Eczacı Özgür Özel dozu iyi ayarlamak zorunda; aksi halde AKP, CHP’nin üstüne yıkılır!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesini değerlendirdi.

Mustafa Balbay: Eczacı Özgür Özel dozu iyi ayarlamak zorunda; aksi halde AKP, CHP’nin üstüne yıkılır!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Erdoğan-Özel arasında kurulan diyaloglara ilişkin olarak, "Eczacı Özgür Özel bunun dozunu iyi ayarlamak zorunda. Aksi halde AKP, CHP’nin üstüne yıkılır" değerlendirmesini yaptı.

Mustafa Balbay, "Özel'in yolu nereye çıkar?" başlıklı yazısında, şunları kaydetti:

"İktidar medyasının görüşmeyi manşete taşıyıp, Özel’e özel övgüler sıralamasının altını çizip sorunun bize göre yanıtlarını paylaşalım…

Özel, bu diyaloğu mutlaklaştırmaz, sadece siyaset yapma biçiminin bir rengi olarak görüp ana ekseni iktidar değişikliğine oturtursa kendisini ve partisini büyütür.

Bu diyaloglar sayesinde “çözülmüş” olan kimi sorunlardan pay çıkarıp, her diyalogda birkaç sorunu çözme iklimine girerse fiilen iktidar yapısının bir parçası görünümüne düşer. Bu CHP’yi ve Özel’i küçültür.

Diyalog sihirli bir sözcüktür. Karşı çıkmak toplumda soğuk karşılanabilir. Bu bağlamda elbette görüşülür.

Eczacı Özgür Özel bunun dozunu iyi ayarlamak zorunda. Aksi halde AKP, CHP’nin üstüne yıkılır!"

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