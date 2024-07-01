Müsavat Dervişoğlu, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin konuştu: Birtakım adımlar atılıyor!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sinan Ateş cinayeti davasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "İddianamenin yetersizliği üzerine bir de duruşmanın sulandırılmasına yönelik birtakım adımlar atılıyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen davayı takip etti.

Duruşma salonundan ayrıldıktan sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, davayı, herhangi bir siyasi kimliğin sahibi olmadan, kendi dönemlerinin ülkü ocakları genel başkanlarıyla takip ettiklerini söyledi.

"BU CİNAYET ORTADA KALMAYACAKTIR"

Vicdanların adalette öksüz bırakıldığını ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"En başından itibaren iddianamenin yetersizliği üzerinde söz söyledik. Hatta bunun bir iddianame değil bir ibraname olarak tarihe geçeceğini ifade ettik. Bugün gördük ve anladık ki iddianamenin yetersizliği üzerine bir de duruşmanın sulandırılmasına yönelik birtakım adımlar atılıyor. Şartlar ne olursa olsun adalet elbet bir gün tecelli edecektir. Bu cinayet ortada kalmayacaktır. 'Ya adalet ya kıyamet' demeye devam edeceğiz."

"DEĞERLENDİRME YAPMAYACAĞIM"

Mevcut ülkü ocakları başkanlarına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Ülkü ocaklarının sağlam damarını temsil ediyoruz. Onlarla ilgili bir değerlendirme yapmayacağım" dedi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Müsavat Dervişoğlu İYİ Parti Sinan Ateş Ülkü Ocakları
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