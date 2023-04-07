Murat Karayalçın'dan Muharrem İnce açıklaması: 'CHP üzerine düşeni yapmıştır'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeler tartışmalara neden olmuş; Kılıçdaroğlu'nun 'Biz üzerimize düşen görevi' yaptık açıklamasına yanıt veren İnce, 'Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" demişti.

"CHP ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR"

İnce'nin açıklamalarına Fikri Sağlar da yanıt verirken; son olarak Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

"CHP, Muharrem İnce konusunda üzerine düşeni yapmıştır" diyen Karayalçın, "Türkiye'nin durumundan, aynı zamanda mevcut yönetimden memnun olmayan ve yeni bir dönemin başlamasını isteyen herkesin; Sn. Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na kayıtsız, koşulsuz destek vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.