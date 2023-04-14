Muharrem İnce'den 418 milyar dolar çıkışı: 'Benim elimde öyle bir rakam yok'

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de partisinin milletvekili aday tanıtımı programına katıldı.

Muharrem İnce, buradaki konuşmasında, sloganlarının, 'Ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan' olduğunu söylerek, "Türkiye'nin 3 H'ye ihtiyacı var. Huzura, hakkaniyete, hukuka ihtiyacı var. Memleket Partisi olarak 3 H'yi getireceğiz. Türkiye'nin 3 A'ya ihtiyacı var. Adalet, ahlak ve akla ihtiyacı var. Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket. İlk kez Rize'de dedemin, anneannemin memleketinde, partimizin işaretini gösteriyorum. Ne bu? Üçüncü yol. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan. Biz üçüncü yoluz. Ölüm mü, sıtma mı? İkisi de değil. Patlamış lastiği, patlamış lastikle değiştirmeyeceğiz. Biz üçüncü yoluz, millete bir seçenek sunuyoruz. Bugünden itibaren meydanlar, sokaklar bu işaretle dolacak. Bir ayda neler yaptığımızı bütün Türkiye görecek" dedi.

"BENİM ELİMDE ÖYLE BİR RAKAM YOK"

Kılıçdaroğlu ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun 418 milyar dolara ilişkin açıklamaları hakkında konuştu.

İnce, "Benim elimde öyle bir rakam yok. Eğer doğruysa ben de geri alacağım. Söz veriyorum. Kılıçdaroğlu'ndan bir şey rica ediyorum. Kazanırsam bana yardımcı ol. Çalınan bu 418 milyar dolar para son 4 yılda mı çalındı, 21 yılda mı çalındı? Çünkü Babacan ile Davutoğlu, 17 senesinde var bu işin, 4 senesinde yok. Babacan paranın başındaydı. Bu paraları geri alacaksan, Babacan'ın döneminde çalınan paraları da geri alacak mısın? Davutoğlu'nun dönemindekileri de geri alacak mısın? Alacaksan Cumhurbaşkanı yardımcından nasıl alacaksın? Bu sorunun cevabını istiyorum" diye konuştu.