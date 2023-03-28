Mithat Sancar: 30 Mart'ta büyük bir buluşma ile seçim bildirgemizi paylaşacağız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu. Sancar:, "AKP-MHP iktidarından bu ülkenin kurtulacağı tarihi ana sayılı günler kaldı" dedi.

Sancar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İftar sofralarının her yıl daha zor kurulduğu bir dönemde ramazan ayına başladık. Halka sefaleti, yoksulluğu reva gören AKP iktidarından kurtulmaya sayılı günler kaldı. Kimsen aç kalmayacağı, sofralara bereketin geldiği güzel günlere doğru yol almamız için az kaldı değerli dostlarım.

Büyük bir değişimin arifesindeyiz. İnsanca bir yaşamı inşa edeceğimiz günler çok yakındır. Kendi menfaatinden ve koltuğundan başka bir şey düşünmeyen, halkı büyük bir yıkımla baş başa bırakan AKP-MHP saltanatının son bulacağı aydınlık günler için geri sayım başladı.

Bu dönem büyük değişimin eşiğinde olduğumuz bir dönemdir. Biz biliyoruz ki toplumsal ve siyasal mücadele sadece parlamentodan ibaret değildir. Ama ortaya koyduğumuz güçlü mücadelenin parlamentoya yansıması da çok önemlidir. Dolayısıyla riske girmedik, bu zorba bu kumpasçı iktidarın inisiyatifine de kaderimizi terk etmedik. Yeşil sol Parti ile seçime giriyoruz.

Bu tedbirler, bu kararlılık, bu sağ duyu ve sorumluluk işte bu iktidara dert olsun.Bu iktidar bundan ders almaz biliyoruz. En büyük dersi sandıkta vereceğiz. Biz onların hileleriyle de, oyunlarıyla da baş etmeyi öğrendik, bu da onlara büyük dert olsun.

Yolumuz üçüncü yoldur. Yolumuz şimdi yeşilin ve solun yoludur. Değişim yolu ve adresi bu seçimlerde Yeşil Sol'dur. İnanıyoruz ki 14 Mayıs'ta tüm seçim sandıklarını yeşile boyayacağız. Mayıs'ın baharıyla Yeşil Sol'un baharı sandıklarda buluşacaktır.

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