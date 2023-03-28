Ömer Çelik, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden hayatını kaybeden Sabih Kanadoğlu'nu hedef aldı!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti" dedi.

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Ömer Çelik, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden hayatını kaybeden Sabih Kanadoğlu'nu hedef aldı!

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çelik, "Aylar önce açıkladığımız gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanı adayımızdır. Bu adaylığa karşı bazı partilerin YSK'ya itiraz ettiği basına yansıdı. Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Cumhurbaşkanımızın bu seçimlerde yeniden aday olduğunu aylar öncesinden açıklamıştık. Nitekim usulüne uygun şekilde adaylık başvurusu yapılmıştır" dedi.

SABİH KANADOĞLU'NU HEDEF ALDI

"Bu tür söylemler, siyaseti kurgulamaya çalışan masaların gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğunu ve bu tartışmaların vesayet zihniyetinden beslendiğini ortaya koymaktadır" diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda üretilmeye çalışılan sözde tartışma hukuki değil, hukuk dışı yollarla siyasete yön vermeye çalışan kötü alışkanlıkların depreştiğini göstermektedir."

SABİH KANADOĞLU, HAYATINI KAYBETMİŞTİ

84 yaşında hayatını kaybeden Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Erdoğan’ın Anayasa'ya göre 3. kez aday olamayacağını açıklamıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Recep Tayyip Erdoğan Ömer Çelik AKP
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