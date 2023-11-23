Milli Savunma Bakanı Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Grant Shapps ile Bakanlık'ta bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Ardından iki Bakan, “Savunma İş Birliği Niyet Beyanı”nı imzaladı.

Güler, “Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan iş birliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istediğimizi kararlaştırdık. Bugün imzaladığımız 'Savunma İş Birliği Niyet Beyanı' ile iş birliğimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı da teyit ettik” dedi.

Shapps ise “Karşılıklı pek çok iş birliği alanlarımızı ve ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimiz Birleşik Krallık için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Güler, düzenlenen basın toplantısında şunları kaydetti:

“Birleşik Krallık, Türkiye’nin önemli bir müttefiki ve stratejik ortağıdır. Oldukça samimi, yapıcı bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmemizde Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineledik. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk. İkili askeri iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı karşılıklı olarak dile getirdik. Birleşik Krallık ile başta Milli Muharip Uçağımız KAAN olmak üzere birçok alanda var olan iş birliğimizi Eurofighter Typhoon savaş uçakları gibi yeni konularda da geliştirmek istediğimizi kararlaştırdık. Bugün imzaladığımız 'Savunma İş Birliği Niyet Beyanı' ile iş birliğimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı da teyit ettik.

Türkiye olarak FETÖ terör örgütü ile kararlı mücadelemizde dostlarımızdan da destek beklediğimizi ifade ettik. İlişkilerimizin gelecekte de derinleşmesi ortak temennimizdir.”

"İLİŞKİLERİMİZ BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Bakanlık'tan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yılında Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Shapps ise hem Avrupa hem de Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle birkaç yıldır dünyanın olduğundan çok daha az istikrarlı olduğunu belirtti. Shapps, “Hükümetinizin geçen yıl pek çok hayatın kurtarılmasını sağlayan Karadeniz Tahıl Girişimi ile yaptığı çalışmaları özellikle takdir etmek istiyorum” dedi.

Shapps'in İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin çalışmaları takip ettiğini belirttiği ve “Bunun her zaman kolay olmadığını biliyoruz, ancak genişlemiş bir NATO'nun daha büyük bir yarara hizmet edeceğini de biliyoruz” dediği aktarıldı.

TFX Projesi ile Türkiye'nin Eurofighter Typhoon tedarik talebinin de ele alındığı görüşmeye ilişkin Shapps, “Karşılıklı pek çok iş birliği alanlarımızı ve ilişkilerimizi ele aldık. İlişkilerimiz Birleşik Krallık için çok önemlidir. Özellikle terörle doğru şekilde mücadele eden iki tecrübeli ülkeyiz. Bunun da son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla iş birliğimiz çok derin” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA