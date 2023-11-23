Bir araya geldiler: Mansur Yavaş'tan 'Akşener' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Yavaş, görüşme sonrası açıklama yaptı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, "Bugün sayın Genel Başkanımızın Meral Akşener'e selamlarını getirdim. Bu kadar. Bundan sonrası için bir gelişme olur mu, olmaz mı bilmiyorum. İki partinin yetkili kurulları var. Nezaket görüşmesiydi. İttifak konusuna girmedim" dedi.

Yavaş, görüşmenin "nezaket ziyareti" olduğunu dile getirdi.

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