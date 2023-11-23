İYİ Partili Özlale partiden istifa edeceği iddialarını yanıtladı: 'Dün Akşener'le konuştuk'

Partiden istifa edeceği iddia edilen İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, iddiaları yalanladı.

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İYİ Partili Özlale partiden istifa edeceği iddialarını yanıtladı: 'Dün Akşener'le konuştuk'

İYİ Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Ümit Özlale, istifa edeceği iddialarına yanıt verdi.

Duvar’dan Ceren Bayar’a konuşan Özlale, İzmir’de ve partisini temsilen Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda çalışmalarına devam ettiğini belirten Özlale, “İstifa edeceğim, başka partiye geçeceğim, AK Parti’nin benim lehime İzmir’de aday çıkarmayacağı bile yazıldı. Bunların hepsi mantık dışı” ifadelerini kullandı.

Özlale, “Her parti içinde yaşanabilecek, kendi içimizde kalması gereken şeyler dışarıya yansıyor. Kamuoyu önünde tartışılması beni üzüyor ama bu bir istifa sebebi değil. Kendi içimizde çözmemiz gereken meseleler. Ekonomi bu haldeyken bizim başka şeyler konuşmamız lazım” diye konuştu.

Gündeme gelen istifa iddialarını Meral Akşener’le konuşup konuşmadığı da sorulan Özlale, “Daha dün Sayın Genel Başkan’la İzmir’in kampanya stratejisini konuştuk. Meral Hanım bu iddiayı duysa da bana sormaya gerek bile duymaz” yanıtını verdi.

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