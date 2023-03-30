Millet İttifakı’nda ortak liste hazırlığı: İYİ Parti karşı çıkıyor, üç parti ön çalışma yapıyor

2023 seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala, partilerin liste telaşı da sürüyor. Listeler üzerine yoğun bir çalışma yürütülürken, MHP seçime kendi listeleriyle gireceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı adayları geçtiğimiz haftalarda belli olurken 14 Mayıs’ta Millet İttifakı'nın seçmenin karşısına nasıl çıkacağı henüz netleşmedi.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar'ın haberine göre, ittifak temsilcilerinin büyük çoğunluğu belirlenen illerde tek bir partinin amblemi altında ortak liste ile seçime girilmesinin daha avantajlı olacağı sonucuna ulaşırken, hangi ilde hangi parti ile seçime girilmesi gerektiğine dair hassas bir çalışma yürütülüyor. Ortak liste yöntemine itirazı olan tek parti ise İYİ Parti. Seçime 3’ü İYİ Parti, 6’sı CHP olmak üzere yaklaşık 10 il dışında kendi listeleriyle girme konusunda kararlı olan İYİ Parti, listelerinde diğer partilere yer açmaya da sıcak bakmıyor.

İYİ Parti’nin bu tutumu, ortak liste çalışmasının masadaki diğer partilerde yoğunlaşmasına sebep oluyor. DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi, çalışmaya son halini verdikten sonra en fazla milletvekili çıkaracak formülün en az 40 ilde ortak liste ile seçime girmek olduğunu savunan CHP ile ortaklaşmayı planlıyor. Üç partinin uzlaştığı il bazlı çalışmaların CHP’nin çalışmasıyla karşılaştırılmasının ardından hangi ilde hangi denklemin kurulacağına CHP ile birlikte karar verilmesi hedefleniyor.

Üç partinin yaptığı çalışmada, her ilin özgünlüğüne göre, CHP’nin listesinde ortaklaşma veya CHP olmadan üç partinin işbirliği ile ilerlenmesi gibi yöntemler bulunuyor. Üç partinin işbirliğinden kastın ayrı bir ittifak kurulması olmadığını ifade eden kurmaylar, güçlü olan partinin logosu altında seçime girilebileceğini söylüyor.