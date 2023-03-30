Kılıçdaroğlu'ndan 'Ersin tatar' paylaşımı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs sorunuyla ilgili konferans vermek amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konvoyuna saldırı girişimini tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum.”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve heyetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kıbrıs’ta barışa ve çözüme karşı Londra’da yapılan bu provokasyonu kınıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 30, 2023

Kaynak: ANKA