MHP'li Yıldız'dan 'İnfaz Kanunu' Açıklaması... 'Mutabakat Var'

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz kanunu değişikliği konusunda açıklamalarda bulundu.

“MUTABAKAT VARDIR”

Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda mutabakat vardır" dedi.

“ADALET TAM OLARAK SAĞLANAMAZ”

"Ceza hukukunun konusu suçtur. İnfaz hukukunun konusu suçludur" diyen Yıldız, "İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza ve ceza Muhakemesi kanunu ne kadar iyi olursa olsun ceza adalet tam olarak sağlanamaz" ifadelerini kullandı.

İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Yıldız, paylaşımını şu ifadelerle sonlandırdı: "Dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın hakları çatışma halindedir. Hukuk devletinde bu çatışmanın sınırları kanunlar, anayasa, insan hakları sözleşmesi ile çizilmiştir."

Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda mutabakat vardır.

Ceza hukukunun konusu suçtur.

İnfaz hukukunun konusu suçludur.

İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza ve ceza Muhakemesi kanunu ne kadar iyi olursa olsun ceza adalet tam olarak sağlanamaz.

Dünyanın her… — Feti Yıldız (@YildizFeti) November 30, 2024

HASTA TUTUKLULAR ÇIKIŞI

Feti Yıldız, önceki gün Meclis’te süren bütçe görüşmeleri tartışmalarında da hasta tutukluların durumu üzerinden, infaz yasasıyla ilgili sıkıntıları dile getirmişti.

Yıldız, hasta tutsakların infazlarında erteleme yapılması gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulunmuştu:

”Yine, bizim inancımıza göre, yaratılmışların en şereflisi insandır. Tek başına hayatını idame ettirmekten aciz halde bulunan yaşlı ve hasta hükümlüler siyasi görüş inancına bakılmadan, ancak örgütlerin tertip ve tuzakları da gözden kaçırılmadan bilimsel veriler doğrultusunda bunların infaz ertelemesi yapılmalı ve sağlığına kavuşturulmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem