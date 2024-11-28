MHP'den Dikkat Çeken Çıkış! 'Umut Hakkı Herkese Uygulanmalı'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Adalet Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde bir konuşma yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hasta tutsakların siyasi görüşlerine bakılmaksızın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

DEM Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın konuşması sırasında araya giren MHP’li Yıldız da “umut hakkının” uygulanması gerektiğini ifade etti. Yıldız, “Umut hakkı suçluların iadesinde uluslararası mahkemelerde büyük engel önümüzde” dedi.

'EVLERİNE YAKIN CEZAEVLERİNDE TUTULMALILAR'

Cezaevi revirlerinin hastane şartları ile birebir hale getirilmesi gerektiğini de belirten Yıldız, şunları söyledi:

“Ayrıca evlerine yakın cezaevlerinde tutulmalıdır. Tek başına hayatını idame ettirmekten aciz hâlde bulunan yaşlı ve hasta hükümlüler siyasi görüş inancına bakılmadan, bilimsel veriler doğrultusunda infaz ertelemesi yapılmalı ve sağlığına kavuşturulmalıdır.”

Kaynak: Gerçek Gündem