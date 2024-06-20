MHP’li Feti Yıldız “etki ajanlığını” savundu: Karşı çıkanları şeytana benzetti

Siyasetin önemli gündemlerinden biri de 9. Yargı Paketi'ndeki "Etki Ajanlığı" düzenlemesi.

9. Yargı Paketinin 22'nci maddesinde yer alan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan "Etki Ajanlığı" düzenlemesinin kalkması için, CHP tarafından AKP'ye bir dizi çağrılar yapılmıştı.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "9. Yargı Paketi'nde etki ajanlığına dair bir düzenleme, en başından beri bulunmamaktadır" demişti fakat Kurban Bayramı sonrası görüşülecek 9. Yargı Paketi'nde bu düzenlemenin yer alacağı belirtiliyor.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Etki Ajanlığı" ile ilgili paylaşım yaptı.

İlgili düzenlemeyi savunan Yıldız, karşı çıkanları ise şeytana benzetti.

Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

“Dönmelerin, devşirmelerin kripto FETÖ’cülerin, mandacıların, bölücülerin, bölgecilerin, Marksistlerin, sahtekarların, şarlatanların, siyasi fırıldakların, bilimum Türk İslam düşmanlarının ekranlardan, klavye gerisinden Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Türk Devletine iftira edenlerin firesiz tamamı “etki ajanı” düzenlemesine karşı çıkıyor. Gazetecilik hüviyetini, akademisyenlik mesleğini ya da aktivist kimliğini operasyonel hedefler doğrultusunda kullanan bu tipler, “etki ajanı” sözcüğünü duyduklarında besmele duymuş şeytana dönüyorlar.”

Dönmelerin,devşirmelerin

kripto Fetöcülerin,mandacıların, bölücülerin ,bölgecilerin,

marksistlerin,sahtekarların,

şarlatanların,siyasi fırıldakların,bilimum Türk İslam düşmanlarının ekranlardan,klavye gerisinden

Milliyetçi Hareket Partisi’ne ve Türk Devletine iftira edenlerin… — Feti Yıldız (@YildizFeti) June 20, 2024

9. YARGI PAKETİNDE ETKİ AJANLIĞI NASIL ELE ALINIYOR?

Söz konusu "etki ajanlığı" olarak tartışılan madde düzenlemesinin gerekçesinde, "Devletin iç veya dış siyasal yararına yönelik olarak gerçekleştirilen bazı faaliyetlerin cezalandırılması kabul edilmektedir. Bu kapsamda iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji gibi diğer yararlar da devletin iç veya dış siyasal yararları kavramı içinde kabul edilecektir. Dolayısıyla bu gibi yararlar aleyhine gerçekleştirilen faaliyetler de suçun konusunu oluşturabilecektir" ifadesi yer alıyor.

Söz konusu düzenlemenin geri kalan kısmı ise şöyle:

Diğer faaliyetler

''Madde 339/A- (1) Bu bölümde düzenlenen suçları oluşturmamak kaydıyla, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda;

a) Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar,

b) Türkiye’de suç işleyenler, hakkında, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. Fiilin, bu bölümde düzenlenen suçlar dışında başka bir suç oluşturması halinde hem bu suçtan hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmolunur.

(2) Fiil, savaş sırasında işlenmiş veya Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş etkinliğini veya askerî hareketlerini tehlikeyle karşı karşıya bırakmış ise faile sekiz yıldan oni ki yıla kadar hapis cezası verilir.

(3) Suçun, milli güvenlik açısından stratejik önemi haiz birimler ile proje, tesis ve hizmetleri yerine getiren kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

(4) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

ETKİ AJANLIĞI NEDİR?

Politik alanda etki ajanlığı, belirli siyasi hedeflere ulaşmak veya kamuoyunu belli bir yönde yönlendirmek amacıyla uygulanan strateji ve taktiklerin bütünüdür. Bu tür ajanlar, politikacıların, siyasi partilerin veya hükümetlerin çıkarlarını desteklemek ve belirli politikaları ya da adayları teşvik etmek için çalışırlar.

Etki ajanlığı, "bir ülkenin, başka bir ülkedeki insanların görüş, tavır, duygu ve davranışlarını etkilemek amacıyla, savaş yerine propaganda yöntemleriyle planlı bir görüş ve bilgi iletimi yapma faaliyeti" olarak tanımlanır. İddiaya göre bu tür ajanlıkta, yabancı gizli servisler algı operasyonları için yerli dinamikleri, örneğin işadamları, gazeteciler, yazarlar, bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları gibi kuruluşları kullanmaktadır.

Kaynak: Gerçek Gündem