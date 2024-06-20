Kulis: İmamoğlu'na yeni dava hazırlığı; seçim öncesinde devreye sokulacak!

31 Mart seçimlerinden CHP’nin birinci parti olarak çıkması, yapılacak ilk seçimlerde iktidar değişikliğine gidileceği beklentisini artırdı.

T24 yazarı Ali D. Ulusoy, “Ana muhalefetin açmazları ve Özgür Özel'in egosu” başlıklı yazısında muhalefetin ciddi bir hata yapmaması durumunda siyasi iktidarın gidici olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibini seçmeye çalıştığını belirten Ulusoy, şöyle yazdı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de yine karşısındaki adayı "seçerek", bu kez Özgür Özel'i rakip olarak çıkartıp, seçimleri bir kez daha alıp götürerek iktidarda 5 yıl daha kalabilmek.

Nitekim siyasette kendisine rakip olarak sadece CHP genel başkanı Özgür Özel'i muhatap alarak ve onu pohpohlayıp ön plana çıkararak, vakti zamanı gelince onun da Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hatayı yapıp ve 'gaza gelip' aday olmasını sağlamaya çalışacak gibi görünüyor.”

"İMAMOĞLU VEYA YAVAŞ OLMASI HALİNDE İKTİDAR DEĞİŞİMİ UFUKTA"

Ulusoy, muhalefetin kazanma potansiyeli en güçlü adaylarının Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

"Aslında ilk Cumhurbaşkanlığı seçimi için en güçlü potansiyel ‘kazanacak’ adayın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğunu herkes bal gibi biliyor.

Önceki taktiklerle ekonomide son bir yılda para muslukları açılarak sağlanacak ‘yalancı baharın’ artık kitlelerin çoğunluğunu kandıramayacağı büyük olasılık. Zira artık para musluğundan akacak paralar iyice suyunu çekti gibi ve fakirleşen halk ‘kışı geçirecek ama yediği soğuğu unutmayacak’ gibi.

Ama geçen seçimlerde olduğu gibi eğer ana muhalefetin adayı çoğunluğun içine sindiremeyeceği düşük profil biri olursa yine de iktidarın küçük bir şansı olabilir.

Ama muhalefetin adayının E. İmamoğlu veya M. Yavaş olması halinde çeyrek asır sonra bir iktidar değişimi ufukta görünüyor.”

İMAMOĞLU'NA YENİ DAVA

İmamoğlu hakkında yeni ceza davası hazırlığının olduğunu ifade eden Ulusoy, şunları söyledi:

“Gerçi Ekrem İmamoğlu için Demokles'in kılıcı gibi başında sallandırılan istinaftaki ceza davasının ve ayrıca ilmek ilmek örülerek ince ince hazırlanmakta olduğunu öğrendiğim yeni bir ceza davasının seçim öncesinde devreye sokulacağını tahmin ediyorum.

Yargı bürokrasisinin zaten kaçınılmaz olan iktidar değişiminde yanlış tarafta olup akıntıya kürek çekip çekmeyeceğini hep beraber göreceğiz.

Siyasette bu tür yapay engellerin ters tepme gibi bir huyu olduğu da biliniyor üstelik.

Mansur Yavaş için ise ne tür bir yapay engelin devreye sokulacağına henüz karar verilmemiş görünüyor."