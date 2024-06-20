Erken seçim olacak mı? İktidara yakın yazar genel seçim için tarih verdi!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TV100 yazarı Hacı Yakışıklı, Türkiye'de milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 2027'de yapılacağını belirtti. rken seçim olmayacağını, ancak seçimlerin öne alınacağını ifade eden Yakışıklı muhalefetin de 2027 öncesi erken seçim istemediğini ileri sürdü.

YILLAR EKONOMİ SAVAŞI İLE GEÇECEK

Hacı Yakışıklı bugünkü köşe yazısında; 2024-2025 yıllarının ekonomi savaşı ile geçeceğini ve bu savaşın Türkiye lehine sonuçlanacağını vurguladı. Henüz enflasyonun bitmediğini, market fiyatlarının yüksek olduğunu, alım gücünün beklenen seviyeye gelmediğini, konut sektörünün hızlanmayı beklediğini aktardı. Emekli maaşlarının çok düşük olduğunu ve eski dengenin yerine oturmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca, kronikleşmiş sorunların çözüm sürecinin tamamlanacağını belirtti.

MUHALEFET 2027 ÖNCESİNDE ERKEN SEÇİM İSTEMİYOR

Muhalefetin 2027 öncesi erken seçim istemediğini, çok sayıda belediye başkanlığı kazandıkları için bu durumu sindirmelerinin vakit alacağını belirtti. Özgür Özel'in yol haritasının net olmadığını öne sürdü. Seçim dönemi söylemlerinin sert geçebileceğini, ancak önemli olanın karşılıklı görüşme yapabilmek olduğunu belirtti.