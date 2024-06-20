CHP ve MHP arasındaki atışmanın öznesiydi: İzzet Ulvi Yönter, Özgür Özel ve Cumhuriyet yazarı Emre Kongar'ı hedef aldı

CHP ve MHP arasında yaşanan sözlü kavga geçtiğimiz haftalara damga vurmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter arasında bir fark yok. Normalleşmeden en çok onlar korkuyor. Çünkü normalleşen Türkiye'de kimse başkentin göbeğinde Ülkü Ocakları Başkanı'nın cenazesini sahipsiz bırakmaz" ifadesini kullanmasının ardından, MHP’li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dan cevaben sert açıklamalar gelmişti.

CHP’li kurmaylar Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır ve Deniz Yücel ise MHP’li isimlere aynı sertlikte cevap vermişti.

MHP MYK üyesi İzzet Gören’in ise, Özgür Özel'in ve CHP'li kurmayların tartışma yaşadığı Yönter ve Yalçın'ın Bahçeli'ye hediye ettiği silahla çekilmiş fotoğrafları paylaştığı ve fotoğrafın açıklamasına “Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir” yazdığı ortaya çıkmıştı.

Tartışmalar sıcaklığını korurken Yönter’den tartışmayı alevlendirecek yeni bir paylaşım geldi.

X hesabından Cumhuriyet yazarı Prof. Emre Kongar’ın bugünkü yazısını paylaşan Yönter, Özel ve Kongar’ı etiketleyerek şunları söyledi:

“Prof. Dr. Emre Kongar, İÜSBF’de hocalarımız arasındaydı! Fikirlerimiz farklı olsa da bilim insanı kimliğine saygı duyardım! Analiz ve tahlilleri çarpıcıydı! Yanıldığımı uzun zaman önce anladım, bugünkü köşe yazasıyla da tescil ettim…Nitekim bahse konu köşe yazısı saygın bir akademisyenin değil aklı ve mantığı işgal edilmiş bir zavallının hezeyannamesidir…Hazin olduğu kadar hüsran verici…Emre Hoca, Özgür’ü referans alma, kalırsın dondurucu ayaza…”

Prof.Dr.Emre Kongar, İÜSBF’de hocalarımız arasındaydı! Fikirlerimiz farklı olsa da bilim insanı kimliğine saygı duyardım! Analiz ve tahlilleri çarpıcıydı! Yanıldığımı uzun zaman önce anladım, bugünkü köşe yazasıyla da tescil ettim…Nitekim bahse konu köşe yazısı saygın bir… pic.twitter.com/QmXSVWDBkY — Dr.İzzet Ulvi YÖNTER (@UlviYonter) June 20, 2024

YAZI HANGİ İFADELERİ İÇERİYOR?

Kongar’ın söz konusu yazısı ise şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş cinayetinden sonra, kendisine iktidarın küçük ortağı tarafından yapılan saldırılara bir karşılık olarak şöyle demişti:

“İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın (MHP genel başkan yardımcıları) arasında bir fark yok.

Normalleşmeden en çok onlar korkuyor.

Çünkü normalleşen Türkiye’de, kimse başkentin göbeğinde bir Ülkü Ocakları eski başkanının cenazesini sahipsiz bırakmaz.”

Bunun üzerine, Türkiye’nin zaten ağır aksak yürütülmeye çalışılan “Yarı Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” rejimini, “Yarı Faşist Dinci NeoPatrimonyal Sultanist” bir yapıya dönüştüren askeri darbeleri tetikleyen, ülkenin siyasal tarihini kana bulayan, “siyasal cinayetler dönemlerini” anımsatan bir olay yaşandı:

CHP lideri Özgür Özel’in açıklamalarında hedef aldığı MHP Genel Başkan Yardımcıları İzzet Ulvi Yönter ile Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 18 Haziran 2024 günü bir tabanca hediye ettiler. Ama olay, orada bitmedi: MHP gibi neredeyse askeri disipline sahip olan bir partide, birbirinden habersiz olmaları olanaksız olan yöneticilerden bir başkası, MHP’nin Merkez Yönetim Kurulu üyesi İzzet Gören, bu tabancanın verildiği anın fotoğraflarını, eski adı Twitter olan X platformundaki sosyal medya hesabından paylaştı:

Ama olay, orada da kalmadı: İzzet Gören, X paylaşımına, şu sözleri söylediği bir de ileti eklemişti: “Yiğidin bir bakışı korkağın pusatından daha keskindir.”

(Pusat silah demek) Üstelik Gören, aynı olaydan bir fotoğraf daha paylaştı ve şu iletiyi yazdı: “Önemli olan koltuklardan güç ve şeref almak değildir, asıl önemli olan koltuklara güç ve şeref katabilmektir!” Medya bu fotoğrafları ve iletileri şu başlıklarla verdi:

“Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken hediye!”

“İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın’dan silahlı poz!”

“MHP’li genel başkan yardımcıları Bahçeli’ye silah hediye etti.”

“Özel’in yumuşama mesajının ardından MHP’li Gören’den Bahçeli’ye silah hediyesi.”

“Özgür Özel’in işaret ettiği MHP’li iki isimden ‘silahlı’ mesaj”

“MHP’li Gören paylaştı: MHP’li vekillerden Bahçeli’ye silah.”

“MHP MYK üyesi İzzet Gören’den çok konuşulacak ‘silahlı’ paylaşım!”

Anlaşılan iktidar elindeki polis, jandarma, ordu ve hatta yargı gücü ile bile yetinmiyor... Tabanca da istiyor: Bitmez tükenmez bir “han-ı yağma iştihası!”

Bu arada, “Tabanca” deyince aklıma geldi: Sinan Ateş’i öldüren tabanca bulundu mu acaba? Ya Bedrettin Cömert’i öldüren tabanca?"

Kaynak: Gerçek Gündem