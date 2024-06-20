Fethullah Gülen'den ABD Başkanı Joe Biden'a mektup: Türkiye'yi şikayet etti!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün içinden gelen itiraflar, Fethullah Gülen'in sağlık durumu ve başka bir eve kaçırılması örgüt içinde çatlağın daha da derinleşmesine neden oldu.

Örgüt mensupları kendi gündemini değiştirmek için şimdi de 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin sekizinci yıl dönümüne günler kala ABD Başkanı Joe Biden’a bir mektup sunmaya hazırlanıyor. Üstelik hazırlanan mektupta ABD’li bazı kongre üyelerinin de katkısı var.

MEKTUP YAZDILAR

FETÖ'cüler hazırladıkları mektupta, yapmaya çalıştıkları darbe girişimine hiç değinmeden, örgüt mensuplarına yönelik 'haksız politikalar' izlendiğine yer veriyor.

'AKLANMANIN' YOLLARI ARANIYOR

Mektupla, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere müdahale çabası dikkat çekiyor. ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımının 'insan hakları temelli' olması talep edilip, ABD Başkanı Bıden'ın Türk hükümetine baskı yapması isteniyor.

Mektupta yazılan talepler dikkate alındığında, örgüt mensuplarının Türkiye’ye dönme çabaları da göze çarpıyor. Mektuptaki taleplerden biri Fethullahçı Terör Ögütü’ne mensup tutukluların şartsız serbest bırakılarak işlerine geri dönmelerinin sağlanması.

Örgüt mensupları, ABD Başkanı’na yazdıkları mektup ile 15 Temmuz’da yaptıkları kanlı darbe girişiminde hayatlarını kaybeden yüzlerce şehit ve gazi olan binlerce insanı akıllarına bile getirmeden 'aklanmanın' yollarını arıyor.

ÖRGÜTÜN ETKİSİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

FETÖ’cüler, ABD Başkanı Joe Biden’a yazdıkları mektubu henüz paylaşmadı. Örgüt mektubu paylaşmadan önce bir imza kampanyası düzenlemeye başladı. FETÖ, mektuba atılacak imzaların sayısının artması ile ABD Başkanı Biden üzerinde örgütün etkisini artırmayı hedefliyor.

SON HAMLE

FETÖ, Temmuz 2024’te ABD’de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı NATO Liderler Zirvesi öncesinde adeta 'son kozunu' oynuyor. ABD Başkanı Bıden’a verecekleri mektubun NATO Liderler Zirvesi’nde de gündeme gelmesi için çalışmalar yapıyorlar.

Kaynak: Gerçek Gündem