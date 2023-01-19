MHP'li başkan sert sözlerle istifa etti

Ordu'da 8 yıldır MHP ilçe başkanlığı görevini yürüten Tuncer Emilli, sosyal medya hesabından sert sözlerle istifa etti.

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MHP'li başkan sert sözlerle istifa etti

Ordu’da MHP Kabataş İlçe Başkanı Tuncer Emilli, 2015 yılında başladığı görevinden istifa etti.

İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Emilli, Cumhur İttifakı'nı sonuna kadar savunduğunu belirtti. Emilli istifa gerekçesinde, ittifak ortakları AKP'nin kendilerini "ezdiğini" belirtti.

Kendilerine hiç kimsenin sahip çıkmadığını belirten Emilli, "Kraldan fazla kralcı olmaya gerek yok" dedi.

Emilli şunları ifade etti:

"Burada insanlar bize vebali hasta gibi baktılar ama biz yine ülkücülüğümüzden ve milliyetçi hareket partiliğimizden ödün vermedik. Partimiz yerlerde sürünmesin diye o çocuklarla birlikte bir parti teşkilatı oluşturduk ama gelinen nokta maalesef birileri çıkıyor; 'bize senin artık konuşma hakkın yok' diyor. Bu böyle olmamalıydı bir kalemde silindik. Ben bir şey kaybetmedim sizler çok şey kaybettiniz."

MHP'li başkan sert sözlerle istifa etti - Resim : 1

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