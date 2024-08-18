MHP'den Erken Seçim Çağrılarına Yanıt: Sağlıklı Bir İş Değil

CHP'nin erken seçim çağrılarına MHP'den yanıt geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Sağlıklı bir iş değil. Biz öngörmüyoruz" dedi.

MHP'den Erken Seçim Çağrılarına Yanıt: Sağlıklı Bir İş Değil

Ekonomik kriz her geçen gün büyürken CHP de 'Geçim yoksa seçim var' sloganı ile iktidara 'Erken seçim' için yükleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) erken seçime ilişkin açıklama geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Anadolu Yayıncılar Federasyonunun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, erken seçim öngörmediklerini söyledi.

Özdemir şöyle konuştu:

"Dünya, yeni bazı durumlarla yeni bazı siyasi senaryolarla muhatap kalma hâli yaşıyor. Şimdi, bu hâli yaşarken Türkiye’nin krizlerle dolu bir bölgede kendi istikrarını muhafaza edip aynı zamanda bölgemize ve dünyanın geri kalanına istikrar dağıtılan bir anlayışı yansıtıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde siyasi istikrarın tesisi, bunun bekamıza olan katkısı akabinde de Türkiye’nin kendi potansiyelini güçlendirmesi çok önemlidir

'SAĞLIKLI BİR İŞ DEĞİL'

Güneyimizde ve kuzeyimizde çok ciddi bir savaş ortamı var. Balkan siyasetinin yarın ne olacağı belli değil. Türkiye’nin her senaryoya hazırlıklı olması lazım. Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl krizinin çözülmesi, İsrail-Filistin meselesiyle sergilediğimiz diplomatik girişimler, Etiyopya ve Somali arasındaki krizin çözülmesi için hakemlik yapılması, Irak ile terörle mücadele konusunda varılan mutabakat…Bunlar çok önemli adımlar, değerli şeyler. Bütün bu kazanımlar varken, uluslararası siyaset bu derecede keşmekeş bir hâle bürünmüşken, ‘Seçim yapalım’, bu sağlıklı bir iş değil. Biz öngörmüyoruz, beklemiyoruz."

Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini Türkiye'nin tek Ermeni köyünde 'Meryem Ana' ayini
Eski Paylaşımı Gün Yüzüne Çıktı: İYİ Partili Vekile Tepki Yağdı, Çakarlı Lüks Araç Videosunu Sildi İYİ Partili Vekile Tepki Yağdı, Paylaşımı Sildi
Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi! Lastik Bomba Gibi Patladı Trafiktekilerin Yürekleri Ağıza Geldi!
Bakanlıktan Yeni 'Vergi' Düzenlemesi: Borcunu Öğrenmek İsteyen de Artık Para Verecek Borcunu Öğrenmek İsteyen de Artık Para Verecek
ÇOK OKUNANLAR
AFAD Duyurdu! Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem Muş’ta 3,6 Büyüklüğünde Deprem
İzmir'deki Olayların Başaktörüydü: Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar Verildi Ali Koç'u Yere Düşüren Saldırgan Hakkında Karar
Meteoroloji'den 'Dışarı Çıkmayın' Uyarısı: İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak! İstanbul da Listede... 8 Derece Birden Artacak!
Bakan Yumaklı Son Durumu Açıkladı: Üç Yangın Kontrol Altında, İki Yeni Bölgede Dumanlar Yükseldi Üç Yangın Kontrol Altında, İki Bölgede Daha Alevler Yükseldi
İzmir'de Olaylı Gece: Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması Fenerbahçe’den Çok Sert Göztepe Açıklaması