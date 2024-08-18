MHP'den Erken Seçim Çağrılarına Yanıt: Sağlıklı Bir İş Değil

Ekonomik kriz her geçen gün büyürken CHP de 'Geçim yoksa seçim var' sloganı ile iktidara 'Erken seçim' için yükleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) erken seçime ilişkin açıklama geldi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Anadolu Yayıncılar Federasyonunun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, erken seçim öngörmediklerini söyledi.

Özdemir şöyle konuştu:

"Dünya, yeni bazı durumlarla yeni bazı siyasi senaryolarla muhatap kalma hâli yaşıyor. Şimdi, bu hâli yaşarken Türkiye’nin krizlerle dolu bir bölgede kendi istikrarını muhafaza edip aynı zamanda bölgemize ve dünyanın geri kalanına istikrar dağıtılan bir anlayışı yansıtıyor. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde siyasi istikrarın tesisi, bunun bekamıza olan katkısı akabinde de Türkiye’nin kendi potansiyelini güçlendirmesi çok önemlidir

'SAĞLIKLI BİR İŞ DEĞİL'

Güneyimizde ve kuzeyimizde çok ciddi bir savaş ortamı var. Balkan siyasetinin yarın ne olacağı belli değil. Türkiye’nin her senaryoya hazırlıklı olması lazım. Rusya-Ukrayna arasındaki tahıl krizinin çözülmesi, İsrail-Filistin meselesiyle sergilediğimiz diplomatik girişimler, Etiyopya ve Somali arasındaki krizin çözülmesi için hakemlik yapılması, Irak ile terörle mücadele konusunda varılan mutabakat…Bunlar çok önemli adımlar, değerli şeyler. Bütün bu kazanımlar varken, uluslararası siyaset bu derecede keşmekeş bir hâle bürünmüşken, ‘Seçim yapalım’, bu sağlıklı bir iş değil. Biz öngörmüyoruz, beklemiyoruz."