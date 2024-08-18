Bakanlıktan Yeni 'Vergi' Düzenlemesi: Borcunu Öğrenmek İsteyen de Artık Para Verecek

Son dönemde birçok yeni vergi düzenlemesine giden Hazine ve Maliye Bakanlığı, şimdi de vergi levhası ve vergi numarası sorgulamayı ücretli yapmaya karar verdi. Bakanlığın çalışmasına göre, çeşitli işlemler için ücretler 25 kuruştan 360 liraya kadar değişecek.

Bakanlıktan Yeni 'Vergi' Düzenlemesi: Borcunu Öğrenmek İsteyen de Artık Para Verecek

İktidarın yeni ekonomi programı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni vergi düzenlemelerine giderken, vergiyle ilgili tüm sorgulamalardan da ücret almaya karar verdi. Dijital Vergi Dairesi ve e-devlet üzerinden ücretsiz şekilde yapılabilen mükellefiyet, vergi levhası sorgulama ve doğrulama, şahıs veya şirketlerin ödediği vergi/ kurumlar vergisini sorgulama artık ücrete tabii olacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, vergi kimlik numarası sorgulama 0,25 TL ve vergi kimlik numarası doğrulama 0,25 TL olarak belirlenirken, vergi levhası sorgulama ve vergi levhası doğrulama da 0,75 TL olacak. Ücretler, sorgulama başına alınacak.

VERGİ BEYANNAMESİ DE ÜCRETLİ OLACAK

Gazete Duvar'ın haberine göre; her ay beyan edilen KDV ve muhtasar (şirkete göre 3 ayda bir) beyannamelerinde ortaya çıkan vergi dışında, maktu şekilde ücret alınacak. KDV ve muhtasar beyannamelerinden alınacak ücret ise 25 TL.

Geçici vergi, gelir vergisi ve kurumlar beyannamelerine yer verilmek zorunda olunan bilanço, gelir tablosu ve hesap özeti kısımlarından da ek ücret alınacak. Bilanço ekinden alınacak ücret 360,10 TL, gelir tablosu, işletme hesap özeti ve serbest meslek hesap özeti eklerinden alınacak ücret ise 171,90 TL olarak belirlendi.

Geçici vergi beyannamesine ek olarak alınacak maktu ücret 25 TL olarak listede yer alırken, gelir vergisi beyannamesinde bu ücret 50 TL olarak belirlendi. Kurumlar vergisi beyannamesinden alınacak maktu ücret ise taslak onaylanırsa 75 TL olacak.

'VERGİ BORCU YOKTUR' BELGESİ 5 TL'YE VERİLECEK

Firmaların, Dijital Vergi Dairesi sisteminden yıllardır ücretsiz olarak almış olduğu ve kamu kurumlarına verdiği hizmetin bedelini alması için idareye sunulması gereken “Vergi borcu yoktur” belgesi için de 5 TL alınacak.

Bakanlık kaynaklarına göre taslak çalışma onaylanırsa eylül ayı itibarıyla yürürlükte olacak.

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