Tarık Ziya Ekinci Toprağa Verildi

1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden Diyarbakır milletvekili seçilen, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi, düşünür, yazar Tarık Ziya Ekinci, 15 Ağustos’ta 99 yaşında İstanbul’da yaşamını yitirdi. Ekinci için dün İstanbul’da yapılan törenin ardından cenazesi toprağa verilmek üzere Diyarbakır’a uğurlandı.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Mezarlığı’na getirilen Ekinci için uğurlama töreni düzenlendi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, yazar İsmail Beşikçi, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Veysi Ülgen, kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Ekinci’nin yakını katıldı.

'KÜRT MESELESİNİN ÖZETİ'

Ekinci, için düzenlenen programında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Tarık Ziya Ekinci’nin yaşamı mücadelelerle geçtiğini söyledi. Ekinci’nin Kürt meselesinin bir özeti olduğunu anlatan Bakırhan, “Bugün Tarık Abi için buradayız. Tarık Abi, Kürt meselesinin bir özetidir, resmidir. Tarık Abi, davasına sahip çıkan, Kürt meselesinin demokratik yollarda çözülmesini isteyen her onurlu işkence ve cezaevi gördü. Yılmadan Kürt halkının demokratik hak ve özgürlüklerinin gerçekleşmesi için ömrü boyunca mücadele etti. Hasta yatağında bile, Amed nevruzunu izleyen, sizin o görkemli duruşunuzdan duygulanan, direnen bir Tarık Abi’den bahsediyorum. Son nefesini vermeye yakın zamanda bile Amed’deki nevruzdan gurur duyan, sevinç gözyaşları döken, Amed halkının o direnişini, duruşunu önemseyen bir Tarık Abi’den bahsediyoruz. Tarık Abi, çok uzun yıllar mücadele etti. Yaşadıklarını anlatmak istemiyorum. İşkence, cezaevi, sürgün gördü. Ailesinden, çocuklarından uzak kaldı. Ama yılmadı. Sorunun çözümü için birikimini her daim ortaya koydu. Tarık Abi, dünya kadar külliyat bıraktı. Biz de buradan Tarık Abi’ye söz veriyoruz. Diyoruz ki, Tarık Abi, emin ol. Sizin başlattığınız, uğruna büyük bedeller ödediğiniz Kürt meselesinin demokratik çözümünü, adaleti, eşitliği, bu coğrafyada sağlayıncaya kadar bayrağınızı onurlu düşürmeden devam ettireceğiz. Tarık Abi, faili meçhul cinayet gören bir aileden geliyor. Kardeşi Yusuf Ekinci, o yoğun faili meçhul cinayetler döneminde yaşamını yitirmişti. Bu vesileyle Yusuf Ekinci, şahsında faili meçhullerde yaşamlarını yitiren bütün yoldaşlarımızı da saygı ve minnetle anıyorum. Bu topraklar bir gün Yusuf Ekinci ve Tarık Abi’nin mücadelesini verdiği, barışı ve demokrasiyi görecektir, bu sözü veriyoruz” dedi.

'DEMOKRASİ İÇİN MÜCADELE ETTİ'

Bakırhan’ın ardından söz alan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise, Ekinci’nin kişisel tarihlerinin önemli bir yeri olduğunu söyledi. Ailecek tanıştıklarını bildirin Tanrıkulu, şunları söyledi:

“Çocuklarıyla berabere büyüdük. Bunları burada aktarmak zorundayım. Evlerine, tepsiyle çok içliköfte götürmüşüm. Ailesinin yaşamı bir efsane gibi bize anlatılırdı. O yaşam bizim şekillenmemizde, yol almamızda, büyük yol gösterici oldu. En son evinde kendisini ziyaret ettik. 99 yıllık yaşamı bu toprakların tarihidir. Bir hafızanın, bir kararlılığın tarihidir. En son yaşamına kadar el verdiği ölçüde halkının hakları için Kürt halkının hakları için, Türkiye’de demokrasi için mücadele etti. Ve birikimini herkesle paylaştı.”

Konuşmaların ardından Ekinci’nin cenazesi aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: ANKA