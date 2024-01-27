MHP'de görevden alma sonrası AKP'de istifa!

MHP Muğla Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura görevden alınırken, KP Fethiye İlçe Başkanı Arif Bozyel de görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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MHP'de görevden alma sonrası AKP'de istifa!

Fethiye Belediye Başkanlığı için daha önce AKP'den aday adayı olduğunu duyuran Muhammet Kökten, MHP’nin adayı olarak gösterildi.

Kökten’in adaylığının açıklanmasının ardından Fethiye’de ülkücüler geçtiğimiz akşam MHP ilçe binası önünde toplanarak, Kökten’in adaylığına tepki göstermiş, MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura’yı istifaya davet etmişti.

MHP İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan olayın ardından MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cura’nın görevden alındığı belirtilmiş ve açıklamada, "Fethiye MHP ilçe başkanının görevden alınması, 31 Mart 2024 öncesinde daha güçlü ve dinamik kadrolarla çalışabilmek adına bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayın Osman Cura’ya bugüne kadar göstermiş olduğu çaba ve gayretinden dolayı içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denilmişti.

MHP'de görevden alma sonrası AKP'de istifa! - Resim : 1

AKP İLÇE BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

MHP Fethiye ilçe başkanının görevden alınması sonrası AKP Fethiye İlçe Başkanı Arif Bozyel de dün akşam sosyal medya hesabından istifa dilekçesini paylaşarak görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Bozyel dilekçesinde, "AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Muğla Fethiye AKP MHP
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