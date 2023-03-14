Bahçeli, milletvekili adaylık başvurusunu gerçekleştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28'nci dönem milletvekili genel seçimleri için adaylık başvurusunu partisinin genel merkezinde yaptı.

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Bahçeli, milletvekili adaylık başvurusunu gerçekleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28. Dönem Milletvekili seçimleri için parti genel merkezine giderek başvurusunu gerçekleştirdi.

MHP tarafından yapılan açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurularını bugün Genel Merkezimizde yapmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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