Şahan Gökbakar: Muharrem İnce'yle tatlı bir sohbet ettik

Şahan Gökbakar, Nevşin Mengü'yü arayan Muharrem İnce'yi sosyal medyada takibi bırakacağını söyledi. Gökbakar bir sonraki paylaşımında ise "Muharrem Bey'le tatlı bir sohbet ettik. Geri takip" dedi.

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Şahan Gökbakar: Muharrem İnce'yle tatlı bir sohbet ettik

Gazeteci Nevşin Mengü, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yle yaptıkları telefon görüşmesini  "Sinirlendi. Biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım" ifadesiyle anlatmış; akabinde oyuncu Şahan Gökbakar, siyasetçiye tepki göstermişti.

Gökbakar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Bir gün baktım Muharrem İnce beni takip ediyormuş. Bazı hallerini doğru ve samimi bulurdum. Dedim bende geri takip edeyim. Sonra, cumhurbaşkanı adaylığı muhabbeti başlayınca bir haller oldu. Gazeteci Nevşin Mengü'yü arayıp bıdı bıdı yapmalar falan. Noluyoruz ya? Hani farklıydınız? Bırakıyorum takibi" ifadesini kullanmıştı.

Bu paylaşımın ardından Gökbakar'dan yeni bir mesaj geldi.

"Muharrem Bey'le tatlı bir sohbet ettik. Onu destekleyen gençlerin gösterdiği sevgi ve emek karşısında duygusal bir tepki vermiş olabilir. Özünde Nevşin'le bir yanlış anlaşılma olmuş büyük ihtimal. Araması ve samimiyetle anlatması güzel hareket... Geri takip."

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Muharrem İnce Şahan Gökbakar Nevşin Mengü
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