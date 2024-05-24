Mersin Ülkü Ocakları eski başkanına hapis cezası!

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e yakınlığıyla bilinen eski Mersin Ülkü Ocakları Başkanı'na işlediği cinayetten ötürü 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

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Mersin Ülkü Ocakları eski başkanına hapis cezası!

Bir dönem Mersin Ülkü Ocakları Başkanlığı yapan Çağrı Ünel'in işlediği cinayetle ilgili yargılama sürecinin sonuna gelindi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ünel'in 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'e olan yakınlığıyla bilinen Mersin Ülkü Ocakları eski başkanı Çağrı Ünel, Mersin Toroslar'da bir bankadan para çektiği esnada 11 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramıştı.

Ünel, kendisine ait olan ruhsatsız silah ile kalabalığa ateş etmişti ve Kadirli Ülkü Ocakları Başkanı Hüseyin Coşkun Akgüllü'nün korumalığını yapan Emrullah Kaplan'ı öldürmüştü.

ATEŞ CİNAYETİNİN AYAK SESLERİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Ülkücü çevreler, Ünel'e yönelik yapılan saldırının, 30 Aralık 2022'de öldürülen Ateş cinayetinin başlangıcı ve ayak sesleri olarak nitelendiriyor.

Sinan Ateş Ülkü Ocakları'ndaki görevini bırakınca, Ateş'in ekibinden olan Ünel de görevinden alınmıştı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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