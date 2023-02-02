Meral Akşener, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Meral Akşener, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in 29 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları lideri Sinan Ateş'in Bursa'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunduğunu duyurdu.

Akşener'in cinayetin aydınlatılması için sürecin sonuna dek takipçisi olacağını ifade ettiğini aktaran Zorlu, "Ruhu şad olsun" dedi. 

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI NE DURUMDA?

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz bir ay içinde 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hala firarda. 

Büyük yankı uyandıran olayda hem AKP hükümetinin hem de MHP yönetiminin 'geri planda kalmayı tercih etmesi' dikkati çekiyordu. Kameralar karşısında herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, perde arkasında Ateş'in eşiyle iletişim kurması ve cinayetin aydınlatılacağına dair söz vermesi de ilgi uyandıran bir başka detay.

MHP'li isimler tutuklanmıştı: Sinan Ateş cinayetinde yeni tespitlerMHP'li isimler tutuklanmıştı: Sinan Ateş cinayetinde yeni tespitlerGüncel
Eski Ülkü Ocakları yöneticisi cinayetten 9 ay önce Sinan Ateş'in peşindeymiş: 'Eski MİT'çiden yardım istedi, o da etti'Eski Ülkü Ocakları yöneticisi cinayetten 9 ay önce Sinan Ateş'in peşindeymiş: 'Eski MİT'çiden yardım istedi, o da etti'Siyaset
Fatih Altaylı, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukatın 'müvekkillerini' sıraladı: Kiralık katil, çete, tribün lideri şeriatçı...Fatih Altaylı, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili tutuklanan avukatın 'müvekkillerini' sıraladı: Kiralık katil, çete, tribün lideri şeriatçı...Siyaset
Son Güncelleme:
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AYM Başkanı Zühtü Arslan mesajı: Kendisini arayıp başarılar diledim Kılıçdaroğlu'ndan Zühtü Arslan mesajı: Arayıp başarılar diledim
Meclis'te vekiller tartıştı: 'Yar saçların lüle lüle Recep sana güle güle' 'Yar saçların lüle lüle Recep sana güle güle'
FOX TV herkesi yıkmıştı. İddialı dizi için yeni karar alındı FOX TV herkesi yıkmıştı. İddialı dizi için yeni karar alındı
Diş çürümesini durduran baharat. Üstelik çiğnemek bile yetiyor Diş çürümesini durduran baharat. Üstelik çiğnemek bile yetiyor
Kılıçdaroğlu, Sol Parti üyeleriyle bir araya geldi Kılıçdaroğlu, Sol Parti üyeleriyle bir araya geldi
Siyasi yasak ve hapis isteniyordu: CHP'li Eren Erdem beraat etti Siyasi yasak ve hapis isteniyordu: CHP'li Eren Erdem beraat etti
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak! Meteoroloji uzmanı gün verdi: İstanbul'da şiddetli kar ve tipi hayatı donduracak!
Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı! Şubat ayının ilk anketi açıklandı: AKP'nin artış trendi sona erdi, gerileme başladı!
Kadın öğretmenden erkek öğrencilere cinsel istismar: Anlattıkları pes dedirtti! Kadın öğretmenden erkek öğrencilere cinsel istismar: Anlattıkları pes dedirtti!
3600 ek göstergede yeni düzenleme yolda: Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor Memur ve emekli maaşlarını yakından ilgilendiriyor
Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek Uzmanı rakam vererek uyardı: Şu andaki sistemde hesaplanırsa EYT aylığı bunu geçmeyecek