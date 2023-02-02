Meral Akşener, Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in 29 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları lideri Sinan Ateş'in Bursa'daki ailesine taziye ziyaretinde bulunduğunu duyurdu.

Akşener'in cinayetin aydınlatılması için sürecin sonuna dek takipçisi olacağını ifade ettiğini aktaran Zorlu, "Ruhu şad olsun" dedi.

Bugün Genel Başkanımız Sn.Meral Akşener Ankara’da menfur bir suikast sonucu hayatını kaybeden merhum Sinan Ateş’in Bursa’daki ailesine taziye ziyaretinde bulunmuş ve olayın aydınlatılması için sürecin sonuna dek takipçisi olacağını bir kez daha ifade etmişlerdir.



Ruhu şad olsun! — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) February 2, 2023

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ SORUŞTURMASI NE DURUMDA?

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz bir ay içinde 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayetin tetikçisi Eray Özyağcı ise hala firarda.

Büyük yankı uyandıran olayda hem AKP hükümetinin hem de MHP yönetiminin 'geri planda kalmayı tercih etmesi' dikkati çekiyordu. Kameralar karşısında herhangi bir değerlendirmede bulunmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, perde arkasında Ateş'in eşiyle iletişim kurması ve cinayetin aydınlatılacağına dair söz vermesi de ilgi uyandıran bir başka detay.