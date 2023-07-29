Meral Akşener sessizliğini bozdu: 'Seçimden sonra ilk defa burada konuşuyorum'

Eskişehir’den Uluborlu’ya geçen Meral Akşener ilk olarak Belediye Başkanı Aziz Tuna’yı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında İl Başkanı Hasan Büyükçam ve ilçe başkanları ile basına kapalı toplantı yapan Akşener daha sonra ilçede esnafları ziyaret etti.

Akşener, Isparta'da bu yıl 45'incisi düzenlenen Geleneksel Uluborlu Kiraz Festivali’nin açılışı için Uluborlu ilçesini ziyaret etti. Uluborlu ilçesinin bir dönem 80 bin nüfuslu bir yerleşim olduğunu söyleyen Akşener, şimdi ise ürettiği kiraz 75 TL iken bir anda 35 TL’ye indirilen mağdur bir şehir haline geldiğini belirtti.

Akşener, "mevcut iktidarın çiftçiyi zor durumlara soktuğunu ve 'Ne halin varsa gör' dediğini" ifade etti.

"HALK BU SEÇİMDE BİZE SEN MUHALEFETTE KAL DEDI"

Mayıs ayında gerçekleştirilen Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimini ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçildiğini hatırlatan Akşener, "Halkın tercihi karşısında ben suçlu aramam ancak onun karşısında selam dururum. Halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır. Halk bu seçimde bize 2018 yılında olduğu gibi 'Sen muhalefette kal' dedi. Muhalefet nedir? Halkın sözcülüğüdür. Biz sizin adınıza iktidarı kontrol edecek ve eksikliklerini dile getireceğiz. Bakın göreceksiniz bundan sonra bir an bile peşlerini bırakmayacağız" dedi.

Kendisini dinleyenler arasında yer alan Hesna ve Mustafa çiftini gösteren Akşener, "Bakın karşımda güzel bir kızımız var. O başörtülü ben başı açığım. Ne ben onun başının kapalı olmasına ne de o benim başımın açık olmasına karışmamalıyız. Biz kendi işimizi bu şekilde bakın ne güzel Hesna ile ben aramızdaki bu farkı, sorun yaratmadan çözdük. İktidarın işi bu değildir. İktidar Hesna’nın ev sahibi, araba sahibi olabilmesinin yolunu açacak imkanlar hazırlamaktır" diye konuştu.

"İLÇE BAŞKANIMIZ BIR KÖYDE ELİNİ UZATTIĞINDA, ELİNE VURUP SIKMADILAR"

Akşener, Giresun’un bir ilçesinde, partisinin 5 yıllık başkanının başına gelenlerden söz ederek, şöyle devam etti:

"Bu başkanım daha önce biz MHP’deyken 5 yıl MHP İlçe Başkanı şimdi de 5 yıldır İYİ Parti İlçe Başkanı. Bu başkanımız bir köye gittiğinde o köyde elini uzattığı köylüler eline vurup sıkmamışlar. Biz şimdi o köylülerimizi suçlayamayız. Bunu neyi gösteriyor? Terör propagandası yapılırken, yaylım ateşi gibi söylenirken biz o kardeşlerimizin o yalanlara inanmasını engelleyecek çalışmayı yapmamış ve bu süreci doğru yönetememişiz demektir. Yani niçin bunu söyledim? Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Mevlana diyor ki 'Dün dünde kaldı cancağızım yeni şeyler söylemek lazım'. Geçmişten ders alıp, hatalardan, eksiklerden, yanlışlardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var."

YEREL SEÇİM STARTINI VERDİ

"Bugün muhalefeti şamar oğlanına çeviren bir tutum olduğunu" söyleyen Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu neden böyle oldu, bu neden böyle oldu? İşte efendim sürekli bir eleştiri. Derken 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne."

"Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek" diyen Akşener, "Bizim İYİ Parti olarak bundan sonraki yolculuğumuzu söylüyorum. Bizim medyamız yok. Bizim trollerimiz de yok. Bizim gazetecilerimiz de yok. Bizim kesinlikle kerameti kendinden menkul herkese parmak sallayan üst düzey derin, büyük efendim elit insanlarımız da yok. İyi ki de yok. Şimdi biz İYİ Parti olarak bugün benim buradan başlattığım yerel seçimlere ve yerel seçimler sonrası genel seçimlere kadar gidecek olan, tekrar milletimizin bağrına, bu defa kapı zili çalarak, köylere giderek, onları dinleyerek, çiftçinin derdinin nasıl çözüleceğini çalışıp, iktidara da bunu bildirerek, bunun takipçisi olarak, her zaman inandığımız siyaset kutuplaştırarak, milleti birbirine düşürerek değil, seçmen velinimettir, milletimiz velinimetti, onun derdinin çözümü üzerinde aynı bir toz zerresi kadar faydalı olma ahlakına ve edebine sahip olarak yol yürümektir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener konuşmasının son bölümünde İYİ Partili Uluborlu Belediye Başkanı Tuna’ya önümüzdeki mart ayında yapılacak yerel seçimde ilçe halkından destek istedi.

Akşener, ilçede düzenlenen iyi kiraz yetiştiriciliğinde dereceye giren üreticilere ödül verilmesinin ardından ilçeden ayrıldı.

(ANKA)