Memleket Partisi'nden ikinci tur seçimleri için karar
Memleket Partisi, bugün ikinci tur seçimlerine yönelik alacağı kararı yaptıkları MYK toplantısı ile belirledi.
Memleket Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu gündemiyle toplandı.
Toplantıda Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.
KİMSEYİ DESTEKLEMEME KARARI
Birgün'de yer alan habere göre, İnce'nin toplantıda, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.
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