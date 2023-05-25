Memleket Partisi'nden ikinci tur seçimleri için karar

Memleket Partisi'nde Merkez Yürütme Kurulu cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu gündemiyle toplandı.

Toplantıda Memleket Partisi'nin, 28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde herhangi bir adayı destekleyip desteklemeyeceğine ilişkin kararı belli oldu.

KİMSEYİ DESTEKLEMEME KARARI

Birgün'de yer alan habere göre, İnce'nin toplantıda, "Çekildiğimizde hangi noktadaysak oradayız. Açık bir destek bildirmeyeceğiz" dediği öğrenildi.