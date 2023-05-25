AKP'li Kurtulmuş: 'Sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talep etti'

14 Mayıs seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AKP ve CHP ile görüşmeler gerçekleştirmiş, Özdağ'ın kararı ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi yönünde olmuştu.

"BAKANLIK TALEP ETTİ"

Özdağ ile AKP adına görüşen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptıkları görüşme hakkında konuştu.

Özdağ'ın ikinci turda destek vermek için bakanlık talep ettiğini söyleyen Kurtulmuş şöyle:

"Daha sonra net bir şekilde anlaşıldı ki, bunu söylemek istemezdim ama sayın Özdağ, göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili bir bakanlık talebinde bulundu. Bu kadar tartışmadan sonra söylemek hakkaniyeti teslim bakımından olur. Bir bakanlığın verilmesi ve göç meselesinin o bakanlık üzerinden düzenlenmesi, tercihan İçişleri Bakanlığı üzerinden düşünülüyordu. Göç meselesinin bizim tarafından düzenlenmesinin doğru olacağı, tercihan İçişleri Bakanlığı olmasının doğru olacağını ifade etti. Ben de verdiğim cevabı söyleyeyim; Cumhur İttifakı başından itibaren hiçbir şekilde al ver pazarlığı içerisinde olmadık. Cumhur İttifakı'na katılan hiçbir partinin böyle bir pazarlığı olmamıştır. Karşı tarafla daha evvel temasın olduğunu söyledi, görüşmeden sonra da temas olabileceğini söyledi. Biz de açık pazarlık değil ilkesel duruşumuz olduğunu söyledik. Temelde terör ve göç gibi iki konuyu konuştuk. Gayet güzel, medeni ve olgun bir görüşme oldu. Sonuçta esas meselenin bir pozisyon ya da bakanlık pazarlığı olduğunu ifade etmek isterim."