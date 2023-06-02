Meclis'te ilk gündem maaşlar: 22 bin liraya yükseltilecek

AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Meclis'te ant içme törenlerinin ardından ihtisas komisyonlarını oluşturarak yasama faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti. Akbaş, ilk olarak, en düşük memur maaşının 22 bin TL’ye yükseltilmesi, asgari ücret ve emekli aylığı ilgili düzenlemenin TBMM’nin öncelikli gündemi olacağını söyledi.

Emekli aylıklarında zamlar, temmuz ayında netleşecek. Enflasyon hesabında yapılan değişikliğin, emekli aylıklarına yapılacak zammı azaltmaması için, aylıklara refah payı eklenmesi beklentisi var.

Milliyet’ten Mithat Yurdakul’un haberine göre, haziran enflasyonunun, temmuzun ilk haftası açıklanmasıyla; ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek.

Memur ve emeklilerin alacakları enflasyon farkı da temmuzda netleşecek. Memur ve memur emeklilerinin aylık zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memurlar yılın ilk yarısı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Temmuz'da, bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21’lik enflasyon farkı için olanak doğdu. Ancak memurlar için temmuzda bir düzenleme daha gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşlarının temmuzdan itibaren 22 bin lirayı bulacağını açıklamıştı.

Buna göre; temmuzda hesaplanacak ilk 6 aylık enflasyon farkının ardından en düşük memur maaşı ile ilgili ayrıca bir çalışma yapılacak ve 11 bin 848 liralık asgari memur maaşı 22 bin liraya yükselecek. Bu düzenleme, memur emeklilerin aylıklarına da yansıtılacak. En düşük memur maaşının 22 bin lira olmasının ardından, tüm memurlar için de aylıkların kademeli şekilde yükseltilmesi bekleniyor.