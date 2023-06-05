Meclis'te bu hafta: Kabine yemin edecek, TBMM Başkanı seçilecek

Genel Kurul, 7 Haziran Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 bakan yemin edecek. Yeni haftada Meclis Başkanı seçim süreci de başlayacak.

Meclis Başkanlığı için gösterilecek adaylar, 6 Haziran Salı günü saat 24.00'e kadar Geçici Başkanlık Divanı'na bildirilecek.

Genel Kurulda, 7 Haziran Çarşamba günü Meclisin 30. Başkanı için seçim yapılacak.

Başkan seçimi gizli oyla yapılacak. İlk iki oylamada 400 oy, üçüncü oylamada ise 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.

Şu ana kadar yalnızca Yeşil Sol Parti adayını açıkladı. YSP, Meclis başkanı adayı olarak Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç'u gösterecek