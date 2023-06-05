Erdoğan davet etti: Yasaklanan cemaatler saraydaki resmi törene katıldı

1925’te çıkarılan yasa ile yasaklanan cemaatler, Erdoğan’ın yeniden seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen resmi törene Erdoğan'ın davetlisi olarak katıldı.

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Erdoğan davet etti: Yasaklanan cemaatler saraydaki resmi törene katıldı

İkinci tur seçimlerini kazanarak 3. kez Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Meclis’te yemin ederek mazbatasını aldı.

Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek göreve başlama törenine katıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin davet edildiği belirtilen törende, cemaatçilerin de bulunduğu ortaya çıktı.

Özellikle seçim öncesinde Erdoğan’a destek açıklaması yapan cemaatlere özel davet gittiği görüldü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, 1925’te çıkarılan yasa ile yasaklanan ancak AKP iktidarıyla birlikte vakıf ve dernek adı altında faaliyetlerini hızlandıran ve önleri açılan cemaat ve tarikatlara da davet gönderildi. Bu kapsamda Adalet ve İçişleri bakanlıklarını ziyaretiyle gündeme gelen İsmailağa’nın önde gelen isimlerinden Adem Şener ve Nurcuların bilinen isimlerinden Sabri Okur da törene katıldı.

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