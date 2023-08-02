Meclis Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırıldı

TBMM Genel Kurulu, Akbelen'de yaşanan katliamı görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı.

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Meclis Akbelen için olağanüstü toplantıya çağırıldı

TBMM Genel Kurulu, Akbelen'de yaşanan katliamı görüşmek üzere 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı.

CHP, Saadet, DEVA ve Demokrat Partilerinin vekillerinin imzasıyla Meclis’e sunulan olağanüstü toplantı çağrısında şu ifadelere yer verildi:

“Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğü’nün 7’inci maddesi gereğince, ekte yer alan genel görüşme önergesini görüşmek üzere 8 Ağustos 2023 Salı günü 15.00’te TBMM’nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz”

Kaynak: Gerçek Gündem

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