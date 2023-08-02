Ümit Özdağ'dan Akbelen protestosu: Limak Holding önüne gitti!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Limak Holding önünde Akbelen direnişine ilişkin basın açıklaması yaptı.

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Ümit Özdağ'dan Akbelen protestosu: Limak Holding önüne gitti!

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin maden sahansını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Limak Holding önünde Akbelen direnişine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Akbelen’de bir doğa katliamı yaşanıyor. Zafer Partisi olarak biz bu doğa katliamına geçen sene ve bu sene Akbelen’e yaptığımız ziyaretlerde yerinde müşade ettik ve kamuoyunun gündemine taşıdık. Limak adlı şirketin bir yönetim kurulu üyesi randevu isteyerek bilgi vermek arzu istediğini ifade etti.

"AĞIR BİR ÇEVRE KATLİAMININ YAPILDIĞI SABİTTİR"

Kendisini İzmir’e davet ettim ve Limak’ın bu konudaki pozisyonunu anlattı. Daha sonra uzman arkadaşlarımla bu yönetim kurulu üyesi arkadaşımı bir araya getirdim. Onlarla birlikte tekrar bilgi aldık. Ve bölgeye ikinci kez giderek incelemelerimizi gerçekleştirdik. İkna olmadık, Türk halkı ikna olmadı. Bölgede ağır bir çevre katliamının yapıldığı sabittir.”

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