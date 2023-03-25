Mart ayında yapılan seçim anketlerinin ortalamasına göre hangi parti ne kadar oy alıyor?

14 Mayıs 2023 seçimlerine haftalar kala kamuoyu araştırma firmaları son anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor.

Euronews'te yer alan haberde, Yöneylem, MAK, ArtıBir, GENAR, Saros, ORC, Türkiye Raporu, AR-G, Aksoy, PİAR ve ALF’ten oluşan 11 firmanın açıkladığı sonuçlara göre, ilk sırada yüzde 32,8 ile AKP yer alıyor. CHP’nin oy ortalaması yüzde 27,6. Üçüncü sıradaki HDP ise yüzde 10,7 oy alıyor. İYİ Parti’nin oy oranı yüzde 10,5. MHP ise yüzde 6,5 oy alıyor. Yöneylem anketi hariç diğer firmaların verileri kararsızlar dağıtıldıktan sonraki sonuçları içeriyor.

Yüzde 3’ün altındaki partilerin ortalaması daha az ankete dayanıyor

Yüzde 3’ün altında kalan diğer partilerin oy oranları ise her anket firmasının açıkladığı sonuçlarda yer almıyor. Bu partilerin ortalama oy oranlarını açıklanan anket sayısına göre yapıldı.

Buna göre Memleket Partisi’nin ortalama oy oranı yüzde 2,9. Gelecek Partisi ve DEVA’nın ortalaması ise yüzde 1,6. Yeniden Refah Partisi’nin oy ortalaması yüzde 1,3. Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,2; Zafer Partisi ise yüzde 1,1 oy alıyor. Saadet Partisi ise yüzde 0,9’da kalıyor.