Demirtaş, Erdoğan'ın diplomasını paylaştı: Yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var!

Selahattin Demirtaş, "Yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var! Eğer olmasaydı suça bulaşmış herkes, seçimden sonra yargı önüne çıkacaktı. Kim böyle bir suça ortak olmayı göze alabilir ki zaten!" dedi. 

Demirtaş, Erdoğan'ın diplomasını paylaştı: Yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var!

Edirne Cezaevi'nde 6 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diploması tartışmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Demirtaş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "diploma" yazılı bir peçete paylaştı. Peçetede "Bu şahıs ekonomist fakültesini bitirmiş olabilir. (olmayabilir de) (ama memleketi bitirdiği kesin) Marmar Değişik İlimler Fakültesi)" ifadesi yer aldı. 

Demirtaş, "Yanılmışız arkadaşlar, diplomanın aslı var! Eğer olmasaydı suça bulaşmış herkes, seçimden sonra yargı önüne çıkacaktı. Kim böyle bir suça ortak olmayı göze alabilir ki zaten!" dedi. 

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