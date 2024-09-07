Mansur Yavaş CHP'ye Ağır Sözlerle Yüklendi: 'Fitne Ateşine Odun Atılıyor'

CHP’de İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı heyecanı yaşanırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, partisine çarpıcı eleştirilerde bulundu.

'FİTNE ATEŞİNE ODUN ATMIŞ OLUYORUZ'

Yavaş konuşma yapacağı bilgisinin kendisine 1 saat önce haber verildiğini belirten Yavaş, “Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim, hazır bir şekilde, Türkiye’nin tüm sorunlarına değinen ve bu konulardaki fikirlerimi de açıklamak isterdim ama maalesef bana 1 saat önce telefonla bildirdiler. Yani değerli arkadaşlar bir kasıt aramıyorum ama kurumsal bir partide eğer iki belediye başkanı konuşturuluyorsa, şöyle bir sorun vardır. Aylardır yakılan fitne ateşine, Ekrem mi Mansur mu, ki şiddetli bir şekilde karşı çıkıyoruz. Biz 14 tane belediye başkanıyız. Sadece ikisini konuşturursanız maalesef biz de fitne ateşine odun atmış oluyoruz" dedi.

ÖZEL: SORUMLULUK BENİM

Yavaş’ın bu sözlerinin ardından, Özel söz alarak, “İkisini de birbirinden ayırmam. Ne olduysa şu yüzden oldu, bugün program yapılırken, bugün de oturumlar yapılacaktı. Bundan birkaç gün önce planlanan marjda söz istemişti. O sözler uzayıp bugüne kalınca, Selin Başkan böyle bir akışımız var. Ben de dedim ki Mansur Başkana da bir söz verelim, burada bütün sorumluluk bana aittir” dedi.

'SENİN RAHATSIZ OLACAĞINI BİLSEM KAĞIDI YERE ATARIM'

Ekrem İmamoğlu ise söz alarak, “Ben dün öğrendim, ben sizin konuşacağınızdan bile haberdar değilim, hatta sayın genel başkanımız burada iki belediye başkanımız konuşacak deyince, siz de yanımdasınız, kim konuşacak onu da bilmiyorum. Selin hanım kendi konuşmasında, Yılmaz Büyükerşen mi konuşacak acaba dedim. Konuşmama son notları sizin kaleminizle yazdım orada. Başkanım, size hem Mansur Başkanım Derim hem abi derim. Bizim aramızda bir sorun olmaz. Senin rahatsız olacağını bilsem konuşmamı yere atar, yerimde oturum başkanım.” ifadelerini kullandı.

İkili arasındaki kısa süreli gerginlik daha sonra tatlıya bağlandı.