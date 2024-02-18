Laikliği hedef almıştı: Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu

MHP, sosyal medya hesabında laiklik karşıtlığı yapan eski AKP'li başkan Necmettin Mermer'i Sivas Şarkışla başkan adayı olarak açıkladı.

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Laikliği hedef almıştı: Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu

MHP, önceki gün belediye başkan adayları ve meclis üyeleri listelerini il ve ilçe seçim kurullarına bildirdi. Parti, eski AKP Sivas Altınyayla Belediye Başkanı Necmettin Mermer'i Şarkışla'da yarışa soktu.

Bu sırada Mermer'in belediye başkanıyken sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve laiklik karşıtı paylaşımlarda bulunduğu görüldü.

Mermer, söz konusu paylaşımlarından birinde "Erdoğan düşmanlığı; kişiye Berat gecesi ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ dedirterek; imanını tehlikeye sokar" ifadesini kullanırken bir diğerinde ise "Ülkede 80 yıldır en çok prim yapan Kemalizm. Maalesef ki en fazla istismar edilen Mustafa Kemal. Yeter artık siyonist uşaklarına meze yaptırdığınız" demişti.

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