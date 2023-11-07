Kurultay gecesi Kılıçdaroğlu'nun odasındaki isimlerden biriydi: CHP'li Günaydın yaşananları böyle anlattı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kurultay gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık seçimlerinden çekilmeme kararının verildiği odada yaşananları canlı yayında anlattı.

Kurultay gecesi Kılıçdaroğlu'nun odasındaki isimlerden biriydi: CHP'li Günaydın yaşananları böyle anlattı

CHP 38. Kurultayı'nı geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirmiş, kurultayda yapılan genel başkanlık seçiminde Özgür Özel partinin yeni genel başkanı seçilmişti. Seçimlerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur seçimlerinden çekilmeme kararını verdiği odadaki görüntüler ise gündeme oturmuştu.

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O ANLARI ANLATTI

Söz konusu görüntülerin çekildiği odada yer alan isimlerden CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Halk TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Günaydın o anları şöyle anlattı:

"Kılıçdaroğlu 'Özgür Özel'in elini kaldıracağım' dedi. Memnun olan oldu, olmayan oldu. 5 dakika sonra genel başkan kurultay salonunda olacak bilgisini aldık. Genel başkanımızı karşılamak için kapıya çıktı. Genel başkanımız, minibüsten indi. Genel başkan divan odasına değil, görüntülerin çekildiği odaya girdi. Orada eski bir milletvekilimiz "Israrla bağırıyor, genel başkanım bizi bırakamazsınız" diye bağırdı. Bir başka arkadaş, ben tanımıyorum "Ben deprem bölgesinden geldim, bırakamazsınız". Sonra İmambakır Üküş.

Buradan şunu anlayamayız: Genel başkan talimat üzerine hareket ediyor diyemeyiz. Duygusal bir durum var. Bir önceki MYK'daki genel başkan yardımcıları var. Genel başkanın burada sağlıklı düşünmesi mümkün değil. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel odadan çıktılar, ben bir dakika daha fazla kaldım. Ben genel başkanımıza dedim ki "Bu gürültüde sağlıklı karar vermeniz mümkün değil, odayı boşaltalım ve karar verin." Sonra çıktım. Üç dört dakika sonra yan odadan müthiş bir alkış koptu."

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