Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan'ın maaşı gündem oldu: Asgari ücretim tam 47 katı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyesi de olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın maaşını paylaştı. Alparslan, asgari ücertim tam 47 katı maaş alıyor.

Son Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan'ın maaşı gündem oldu: Asgari ücretim tam 47 katı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın maaşının detaylarını paylaştı.

Yavuzyılmaz, Alparslan'ın bakan yardımcılığından 134 bin 900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını iddia etti. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yüzde 18 ortağı olduğu KuveytTürk Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin toplam maaşının 2 milyon 211 bin 301 dolar olduğuna dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın 2024’deki maaşını tespit etti. Bakan Yardımcısı maaşı: 134.900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli). Toplam aylık: 801.361 TL.”

Kaynak: ANKA

Son Güncelleme:
En mütevazı 4 burç... Gözleri asla yüksekte olmaz, sadelik en büyük ilkeleri En mütevazı 4 burç... Gözleri asla yüksekte olmaz, sadelik en büyük ilkeleri
İYİ Parti'de 5. Olağanüstü Kurultay öncesi delege listesinde şaibe iddiası İYİ Parti'de 5. Olağanüstü Kurultay öncesi delege listesinde şaibe iddiası
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e şok eden sözler Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e şok eden sözler
iflas dalgası sürüyor. Türkiye'nin iki dev şirketi daha iflas etti iflas dalgası sürüyor. Türkiye'nin iki dev şirketi daha iflas etti
ÇOK OKUNANLAR
Türk döneri AB'de tescilleniyor: Resmi Gazete'de yayımlandı Türk döneri AB'de tescilleniyor: Resmi Gazete'de yayımlandı
Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar Mayıs ayında çuvalla para kazanacak burçlar
Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar Memur zammı için yeni hesap: İşte yeni maaşlar
İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak': "İlgi çekici bir operasyon olduğu kesin..." İstanbul Havalimanı’na yeni 'ortak'
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz Beşiktaş'taki evinde cansız bedeni bulundu! Eski Bakan Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu