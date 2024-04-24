Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alparslan'ın maaşı gündem oldu: Asgari ücretim tam 47 katı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın maaşının detaylarını paylaştı.

Yavuzyılmaz, Alparslan'ın bakan yardımcılığından 134 bin 900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu üyeliğinden de 666 bin 461 TL olmak üzere toplam 801 bin 361 TL maaş aldığını iddia etti. Ayrıca, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yüzde 18 ortağı olduğu KuveytTürk Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyenin toplam maaşının 2 milyon 211 bin 301 dolar olduğuna dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan’ın 2024’deki maaşını tespit etti. Bakan Yardımcısı maaşı: 134.900 TL, KuveytTürk Yönetim Kurulu ücreti: 666.461 TL (dolara endeksli). Toplam aylık: 801.361 TL.”

Kaynak: ANKA