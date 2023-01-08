Kulis: Kılıçdaroğlu seçim için 14 Mayıs tarihine sıcak bakıyor

Erdoğan'ın erken seçim sinyali vermesinin ardından kulisler hareketlendi. CHP'nin seçim için ön plana çıkan 14 Mayıs tarihi için tutumu merak konusu oldu.

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Kulis: Kılıçdaroğlu seçim için 14 Mayıs tarihine sıcak bakıyor

Gazete Duvar'ın Duvar Arkası bölümünde yer alan kulis bilgisine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin art arda verdiği erken seçim sinyallerinin ardından kulislerde 14 Mayıs tarihi öne çıktı.

AKP kurmayları daha önce yaptıkları açıklamalarda, “CHP’nin tek parti iktidarının sonlandığı ve Demokrat Parti’nin millet iradesiyle iktidara geldiği” bu tarihin “anlamlı” olduğunu ifade ettiler.

Kulislerde de 14 Mayıs tarihinin CHP’yi zorlayacağı konuşuldu. Ancak CHP’nin 14 Mayıs’a itirazı yok, hatta bu tarihin kendileri için avantajlı olduğu da düşünülüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs tarihini Türkiye demokrasi tarihi için değerli bulduğu, bu kapsamda tarihe sıcak baktığı ifade ediliyor.

Kurmaylar Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs’ın Cumhur İttifakı için değil Millet İttifakı için güçlü bir tarih olacağını düşündüğünü, görüşmelerde, “1950’de ‘Yeter Söz Milletindir’ diyen Demokrat Parti ile bugün aynı masadayız ve şimdi birlikte AKP’ye ‘Yeter Söz Milletindir’ diyoruz. Bu çok kıymetli” değerlendirmesini yaptığını anlatıyor.

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