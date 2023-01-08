Altılı Masa'nın başörtüsü teklifi ortaya çıktı: Laikliğe aykırı ifadeler çıkarılacak

AKP’nin başörtüsü teklifine karşı “kendi metnini hazırlayacağını” açıklayan 6’lı masanın taslak metni ortaya çıktı. 6'lı masa düzenlemeye “laiklik rötuşu” yapacak.

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Altılı Masa'nın başörtüsü teklifi ortaya çıktı: Laikliğe aykırı ifadeler çıkarılacak

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, “dini inancı” ifadesi “laikliğe aykırı olduğu” gerekçesiyle tekliften çıkarılacak.

Başörtüsünün, “dini inancı” ifadesi kullanılmadan güvence altına alınmasının daha doğru olacağı kaydedilirken, söz konusu ifade olmadığında hem laikliğin güçleneceği hem de inanç sorgulaması yapılmasının önüne geçileceği değerlendiriliyor. ‘Başörtüsü takmayan kadının “dinsiz” olarak yaftalanabileceğine de dikkat çekilirken başörtüsüne “inancı gereği” şeklinde bir çerçeve çizilmesinin sakıncalarına işaret ediliyor. Farklı dinler, farklı inançlar ve dini nedenler dışında başörtüsü takanlar da göz önünde bulundurulacak. Anayasanın “kadın” şeklinde bir düzenleme yapamayacağına vurgu yapılan taslakta, “herkes için” ifadesine yer verilmesi de bekleniyor.

Muhalefet, AKP’nin teklifinin son paragrafında yer alan “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda devlet, ancak dini inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir” hükmünde de rötuş yapacak. Muhalefet, söz konusu maddedeki “tercih ettiği” ifadesini “tehlikeli” olarak değerlendiriyor. Muhalefetin teklifinde “dini inancı” ve “tercih ettiği” ifadeleri yer almayacak.

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